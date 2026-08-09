Al Son de Navolato

“Escuchar también es una forma de servir. Quien solo habla, difícilmente descubre lo que realmente preocupa a la gente”... Durante tres semanas decidí darle a una de las benditas redes sociales otro uso, no solo para compartir mi columna y mi punto de vista. Hice algunas preguntas muy sencillas, enfocadas a la oportunidad de cambiar una sola cosa en Navolato durante los próximos años, buscando saber qué cambiarían y por qué. El abrir un canal de comunicación entre quienes participaron, cosa que les agradezco también a través de este medio, va en dos sentidos. Primero, este mes celebramos un aniversario más de la municipalización y aunque la autoridad es la guía del desarrollo de Navolato, también creo que la opinión de los ciudadanos debe tomarse en cuenta. Si bien no para hacer una consulta ciudadana —que, a lo mejor, no estaría mal—, sí, por lo menos, para que la población se exprese. En segundo lugar, desde el ámbito ciudadano, hay algunas acciones que hemos buscado algunos amigos y su servidor, con la intención de crear figuras socialmente responsables que puedan apoyar acciones de mejora para la población y para la infraestructura ciudadana. Pero eso ya será tema para otra ocasión. Regresando a la pregunta y a las decenas de respuestas, honestamente me sorprendieron por la manera en que la gente explicó y, sobre todo, por la visión que tiene de qué carecemos, cuáles son los problemas que seguimos teniendo y la visión que desean para su tierra. Honestamente pensé que la conversación digital giraría en torno a una gran obra o una demanda en específico, pero ocurrió lo contrario. Una y otra vez aparecieron palabras como orden, empleo, planeación, oportunidades, transparencia, educación, cultura, participación y desarrollo, entre muchas otras. La mayoría de los amigos de la red social, más del 90 por ciento de Navolato, no pidieron milagros. Solo coincidieron en querer un municipio y una ciudad donde sea agradable caminar por el centro, que tenga vida esa zona, que se creen oportunidades para invertir, emprender y trabajar. Otros más hablaron de aprovechar la riqueza agrícola y pesquera, de impulsar el turismo y buscar estimular la industrialización, de apoyar a los jóvenes emprendedores, de crear espacios de desarrollo infantil y de construir un proyecto que no cambie cada tres años; que cada gobierno pueda agregar para mejorar, pero no cambiar los objetivos y, menos, destruir lo que se tiene. Quizá lo más valioso fue descubrir que los participantes no solo señalaron problemas, sino que quieren participar en las soluciones. La cuestión es guiar dicha tarea. Y esto permite muchas reflexiones. Una de las que me surgen y comparto es que con frecuencia pensamos que gobernar consiste solo en hacer obras y atender servicios públicos y sí, esto es así, pero también, después de leer las decenas de comentarios, me quedó claro que la mayor obra que necesitamos en Navolato es recuperar la confianza y permitir la participación y, de esta forma, construir una visión compartida en los gobiernos venideros de hacia dónde queremos ir. Estamos por conmemorar un aniversario más y tal vez sea un buen momento para dejar de preguntarnos únicamente qué nos ha faltado y empezar a preguntarnos qué Navolato queremos construir, por lo menos para los próximos diez años. Estamos viendo que el futuro de un municipio no empieza cuando se inaugura una obra; empieza cuando una comunidad decide participar en su propio destino. Durante algunos lunes estaré compartiendo lo que entendí y resumo haber entendido con las respuestas en la red social. Lo haré por tres áreas más... En otro orden de ideas, hace unos días se reconoció a Daniel Enrique Valenzuela Murillo como Abogado del Año por parte del Colegio de Abogados Dr. Gonzalo Armienta Hernández, presidido por Patricia Hernández Arrayales. El navolatense galardonado agradeció al gremio por tan importante distinción. Vaya desde aquí una felicitación... Y ahora que andamos felicitando, lo hacemos también para los que cumplen años, como es el caso de Mariela Berumen Bernal, Pedro García Moreno, Ailyn Barraza, Daniel García, René Gastélum, Juan Traslaviña, Cristina Gastélum, Martha Quintero, Alma Rubí López y hasta Querétaro, a Rodrigo Tamayo Estolano. Hoy cumplen años María Martha Zazueta y Karla Acosta. Mañana lo harán Susana Marentes, Tere Soto, Laura Leal y en Londres, Stefanía Inzunza. Para todos, mis mejores deseos... Mis lectores, nos leemos la próxima semana en la sección Gente del periódico Noroeste.