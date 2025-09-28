Al son de Navolato

Iván Palazuelos

“Se me hace que no somos ni tan buenos ni tan sabios como alguien lo aseguró”... La sigue haciendo en grande. El campeón de Navolato, Paúl Baltazar Morales, fue de los convocados en Sinaloa por la Federación de medallistas de Luchas Asociadas, para la preselección nacional. Desde hace días, concentrado en Ciudad de México junto a otros seccionados nacionales, continua sus entrenamientos, para estar listo, su primer compromiso será un selectivo nacional a disputarse del 29 de octubre al 2 de noviembre en Oaxtepec, Morelos. En caso de que Paúl se gane un lugar en la selección, podrá disputar el Clasificatorio a Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevará a cabo del 4 al 7 de diciembre en al país de Panamá y será ahí donde el sinaloense peleará por una plaza para México. En caso que el navolatense tenga su pase al Clasificatorio de Panamá, Paúl deberá mantenerse en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, para demostrar sus mejores habilidades y ser él quien represente al país en dicha competencia Centroamericana que tendrá a República Dominicana en el 2026. El competidor de luchas grecorromanas no ha dejado de prepararse física y mentalmente, de modo tal de seguir vigente ... Y buscando nuevos escenarios, pero en este caso, musicales, siguen los integrantes del grupo Cafeína Gris en gira por el país. Hace unos días en la Ciudad de México tuvieron dos presentaciones. La primera, fueron parte de Rockyvolumen, y en este caso, aunque van de emergentes, alternaran con buenas bandas del país. Otra de las presentaciones es la que tendrán con Daniel Quien, un apasionado del rock y la psicodelia quien ha logrado reinventar el rock setentero en un contexto actual, tal cual se describe y fueron los del grupo Cafeína Gris los invitados a acompañarlo en su tocada en el recinto denominado Bajo Circuito, esto también en el centro del país. Para el último trimestre del año se preparan con nuevas oportunidades de tocar por lo que se augura un gran cierre del 2025... Con la llegada del Pbro. Javier Antuna García a guiar la iglesia San Francisco de Asís, el próximo cuatro de octubre, día del patrono y de los que llevan el nombre de Francisco y Francisca, está programa la celebración al santo de esta iglesia y con la presencia del Obispo, se entregará formalmente y administrativamente la iglesia, entre los sacerdotes, entrante Javier Antuna y saliente, Elías Soto. La homilía será a las 5 de la tarde. Después se hará la tradicional rifa y programada también la pirotecnia por la noche... Y cantamos las mañanitas para quienes celebran la vida como es el caso de Carlos Gil, Xóchitl Trapero, Carlos Armando Corrales, Ernesto López Acosta, Conchita Moreno, Rodolfo Verdugo Ramos, Aníbal Palacios, Iboset Cano, Guillermo Gutiérrez, Danny Medina, los gemelos Emmanuel y Moisés Corrales, Jesús Hernández, Tonatiuh Rubio, Marco César Castillo, Fabiola Corrales y Marco Antonio Morachis. Mañana cumplen años Alejandra Madrigal, Héctor Angulo y Xiomara Quevedo. Para todos, mis mejores deseos... Y los mismos buenos deseos siguen para recuperar la tranquilidad social. Altata cayó drásticamente después de algunos acontecimientos de violencia que azotaron varios puntos de la sindicatura y el turismo detuvo su asistencia. El llamado a las autoridades estatales y municipales llevó a que se contemple la Ruta segura, un programa de turismo para mover a la población a este sector. Si bien es cierto es una línea de acción, no es la solución a la raíz que vivimos en la entidad... Nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.