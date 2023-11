“Los votos son emociones y no percibo emocionado al pueblo por votar”... POR RECTORÍA... Pedro Flores Leal está dentro de los ocho aspirantes a ocupar la rectoría de la Universidad Autónoma de Occidente para el período 2024-2028. Después de cumplir los requisitos de la convocatoria lanzada por la Junta de Gobierno de dicha institución, Pedro, al igual que el resto de los aspirantes, presentó su proyecto de trabajo en las comparecencias públicas. Después de este paso, se escucharán las expresiones de la comunidad universitaria y otros pasos que deberán definir a quien sustituirá a la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho. Sería para el 15 de diciembre cuando se haga dicho anuncio. Deseamos éxito al navolatense... RECIBE DISTINCIÓN... Emocionado el chef Nacho Reyes recibió el galardón industrial denominado Franquicia del año edición 2023 por parte de Canacintra Culiacán, esto por su marca Nixsi´s BakeryRoll, que entre otras opciones está enfocado a sus deliciosos roles de canela, riquísimo postre que se puede saborear a cualquier hora del día. Acompañado por su familia y algunos colaboradores, Nacho recibió el galardón y compartió un emotivo mensaje a los presentes. Su marca está en expansión y eso nos congratula, felicitaciones... FERIA ALTATA...El próximo 2 de diciembre nuestra bahía tendrá la Feria del Ostión emisión 2023 buscando con ello, promover en la población el consumo de este cultivo que se da en algunos campos pesqueros de nuestra comunidad. La diversidad de preparación de estos moluscos será el atractivo principal para escuchar y bailar con Los Sheles y La Sonora Dinamita. Este evento está organizado por el Comité de Empresas Productoras de Especies Marinas y Moluscos Bivalvos de Sinaloa A.C. Nuestra entidad ocupa el cuarto lugar del país con la producción de ostiones, algunas ubicadas en Las Aguamitas, que son las que he visitado. Así que agende el día para que saboree los ostiones frescos en Altata y disfrute de la gran fiesta popular... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que cumplen años como es el caso de Juan Alonso Sauceda, María José González, Marco Santiesteban, Christopher García, Tania Almaral, Bianca Gastélum, Renata Cuellar, Mario Fonseca Martínez, Juan Luis Gutiérrez, Xóchitl Ortiz, Vanessa Pérez, Angélica Plata, Sandra León y Xitlalic Medina. Hoy celebra la vida Valeria Casillas y mañana lo harán Jariclia Miller y Claudia Barrón. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En política todo puede pasar y las decisiones cambian constantemente, a beneficio de unos y perjuicio de otros. Las candidaturas a senador y diputaciones federales es lo que trae a los partidos activos ahorita y las definiciones no solo se dan en Sinaloa, sino la cúpula nacional, que es, quien define a los candidatos. Hace unos días Leobardo Alcantar, líder del PT en Sinaloa y diputado federal expresó que van dos diputaciones para ellos en esta entidad, la reelección de él asegura está palomeada y la posibilidad de una tercera reelección para el actual diputado federal por el tercer distrito, el navolatense Fernando García Hernández, aunque impulsan tres originarios de Sinaloa de Leyva ir ellos por la marca Morena, parece que el respaldo de García Hernández lo trae fuerte por el PT. Por el lado del PAN, PRI, PRD y ahora unidos con el PAS, Liliana Cárdenas parece que ya aseguró el espacio en esta competencia distrital... La diputación local y la presidencia municipal no se define nada para nadie y menos cuando se debe contemplar el género, que es movible a modo de quienes están detrás de las definiciones en Movimiento Ciudadano y los dos alianzas de partidos que habrá de participar... DESPEDIDA SEMANAL...Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal. Hasta la próxima, Dios los bendiga.