Al Son de Navolato

“El exceso de simulación en el ámbito público nos está asfixiando...” Hay quienes encuentran en la poesía una forma de resistir y otros, una manera de reencontrarse consigo mismos. La maestra María Josefina González Mercado apuesta por ambas. Su más reciente obra, Lo que a nadie le cuento, es una recopilación de poemas donde las emociones, la fortaleza y la esperanza encuentran refugio entre las palabras. La reconocida Poeta de Navolato continúa alimentando una trayectoria construida con sensibilidad y compromiso por las letras. La presentación de este libro será el próximo miércoles 8 de julio, a las 19:00 horas, una cita para quienes disfrutan de la literatura y de las historias que nacen desde el alma... Mientras tanto, en el ámbito empresarial, Canaco Delegación Navolato sigue recuperando terreno. Durante varios años la representación local transitó con poca presencia; hoy el panorama comienza a cambiar. El respaldo de la oriunda de este municipio, Lupita Zavala Yamaguchi, se mantiene al frente de Canaco Culiacán tras ser reelecta para un segundo periodo, ha permitido acercar programas y capacitación a los comerciantes locales. A ello se suma el trabajo del delegado José Luis Gallardo, decidido a fortalecer la afiliación y dar mayor dinamismo al organismo. Precisamente como parte de ese esfuerzo, este lunes, a las 9:00 horas, Luis Urías impartirá la conferencia Transformación digital en el control de asistencia, en las instalaciones de Eve Restaurante, gracias a la anfitrionía de Everardo Godoy Guzmán. La transformación tecnológica ya dejó de ser un tema del futuro; hoy representa una herramienta indispensable para competir y hacer más eficientes las empresas... El Club de Leones Navolato A.C. también renovó su dirigencia. Para el periodo 2026-2027 asumieron la presidencia José María García Yarahuan y Oralia Rangel, una responsabilidad que recae en manos de alguien con amplia experiencia dentro del leonismo, pues ya encabezó el Distrito B-9 como gobernador. El relevo también fue oportunidad para reconocer el trabajo de la directiva saliente, encabezada por Araceli Cisneros Guzmán, acompañada por Angélica Bueno y Lupita Guzmán Rivera, quienes concluyen un periodo caracterizado por el compromiso institucional. Ahora acompañarán a García Yarahuan, Rogelio Alarcón Rivas, como secretario, y Tomás Cháidez López, como tesorero. Después de la ceremonia protocolaria vino la convivencia, reflejo del compañerismo que distingue a esta organización de servicio... En otras buenas noticias, ahora para el deporte. El Cabildo de Navolato aprobó respaldar al equipo Guerreros Navolato, que competirá en la Liga de Basquetbol Profesional de Sinaloa. La intención es devolverle protagonismo al municipio en una disciplina que históricamente ha despertado pasión entre la afición. El proyecto apenas comienza y pronto se conocerá la integración del equipo... El futbol volvió a demostrar su capacidad para unir a la gente. Tras los recientes triunfos de la Selección Mexicana, cientos de aficionados salieron a celebrar en distintas ciudades del país. Navolato no fue la excepción. La explanada del monumento al Cañero volvió a teñirse de verde, blanco y rojo; banderas, playeras y cánticos acompañaron una noche donde la emoción ganó la partida y más de uno terminó celebrando desde lo alto del monumento... Un afectuoso saludo para quienes celebran un año más de vida, Mónica Ponce, Melissa Calderón, José Carlos Osuna, Raúl Reyes, David Soto Salgado y, mañana, Martín Parra. Que sea un año lleno de salud, trabajo y satisfacciones. Felicitaciones... Y mientras la agenda social avanza, la política acelera el paso. Aunque oficialmente todavía faltan meses para que inicie el proceso electoral, los aspirantes al 2027 llevan tiempo recorriendo el estado, fortaleciendo estructuras, construyendo alianzas y buscando reflectores. Nadie quiere quedarse fuera de la fotografía. En Morena, todas las miradas apuntan hacia quien terminará encabezando la llamada defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa. Esa decisión marcará el rumbo de las demás candidaturas, porque la política, más que de discursos, vive de señales. Y aunque se insiste en que serán las encuestas las que definan los nombres, la experiencia demuestra que esos ejercicios suelen confirmar decisiones previamente construidas en las mesas donde realmente se reparte el poder. En Navolato el escenario tampoco permanece inmóvil. La posibilidad de una reelección en la Presidencia Municipal sigue siendo tema de conversación. Las evaluaciones telefónicas continúan midiendo el pulso ciudadano y sus resultados influirán en la estrategia de quienes hoy gobiernan y de quienes esperan su oportunidad. La continuidad, el relevo y las eventuales alianzas siguen sobre la mesa. Nada está escrito, pero todos juegan como si el reloj electoral ya hubiera comenzado a correr. Porque al final, en política casi nunca gana quien más trabaja, sino quien mejor interpreta los tiempos. Y en esos tiempos, la simulación suele ocupar demasiado espacio. Quizá por eso vale la pena insistir en la frase con la que iniciamos, el exceso de simulación en el ámbito público nos está asfixiando... Mis lectores, nos reencontramos el próximo lunes en las páginas de Gente, del periódico Noroeste.