Al Son de Navolato

“Nadie pondrá la verdad en tu mente, eso es algo que debes descubrir por ti mismo”... No a todos les gusta vivir de la patada, pero si eres bueno en ello, puedes sacarle provecho y eso es lo que precisamente sigue demostrando el oriundo de Dautillos, Jesús Daniel García. El también conocido como “propela” es el mejor jugador del equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El equipo futbol de Ciudad Victoria, donde reside el navolatense, posteó en su red social que lleva tres goles y busca aumentar su cuota en próximos encuentros, así que seguirá tirando patadas a la portería... Y hablando de encuentros, Canaco y el gobierno municipal firmaron un convenio, representándolo por el lado del organismo empresarial la nacida en Navolato, Lupita Zavala Yamaguchi y por el lado del municipio, Jorge Bojórquez Berrelleza. Con este trabajo se reactiva Canaco después de años de no operar localmente, teniendo un edificio para hacerlo. Ser parte de esta asociación permitirá a sus socios conocimiento a través de capacitaciones, posibilidad de aplicar para créditos de orden gubernamental y otros apoyos, todo por una aportación mensual de los comercios afiliados... Ahora que hablo de comercios y marcas, leí por ahí que los famosos churros Machuca ya no representan a la familia que por más de 40 años estuvo haciendo la rica masa, que frita en aceite y bañados en azúcar, hacen una delicia. Una situación legal, parece, que logró que la marca pasara a otra familia misma que mantiene su sabor y la marca como es conocida, que sigue siendo una de las delicias para degustar cuando visitas la ciudad o para nosotros los lugareños, porque los churros son parte de lo agradable de comer... Y lo que no son cosas muy agradables pero que más padecemos, es la violencia y la falta de circulante y aquí entra en temas de índole político, que tampoco son de mucho agrado para la mayoría y más, cuando es palpable el descontento de una gran parte de la población, porque estos temas son parte de la conversación como dice el slogan de Grupo Fórmula. Y fórmula es lo que están haciendo los que aspiran a gobernar la entidad, que con presencia en todo el estado, reuniones informativas y visitas de cortesías se hacen presentes. Hace unos días la senadora Imelda Castro visitó Navolato y el diputado local, Guadalupe Santana Palma fue anfitrión de una nutrida reunión de cercanos a este grupo político, abriendo las puertas a otros que desean seguir en la participación política local con la marca de color tinto... Y si de participación política activa se escribe, no se puede negar la presencia que Fernando García tiene como diputado federal y presidente del PT en Sinaloa. Un poco distante del tercer piso, pero con un espacio muy significativo para seguir por otra reelección (puede volver a reelegirse, puede ser hasta 12 consecutivos) o ir por una diputación local, pluri por ejemplo. Lo que ya ha manifestado es que está en contra de que quiten el financiamiento a partidos políticos como parte de la reforma electoral; argumenta que las minorías deben tener garantizada su representación como lo es el PT, y eso puede significar que no vayan con MORENA si no pactan. Lo que sí es al unísono es que todos los políticos electos tienen buenos deseos que mejore la situación en la entidad, ojalá puedan agregar un poco más que los buenos deseos... Y si el tema son los buenos deseos, aprovecho para dar una felicitación a quienes están cumpliendo años como es el caso de Daniel Godoy, Arturo Alcaraz, Clarissa Aldapa, Lety Soto, Gladys y Lizbeth López Angulo. Hoy cumple años Víctor Godoy Angulo y mañana lo harán Sofia Plata, Pastor Gastélum y Juan Vergara. Deseando sigan celebrando la vida por muchos años más... Agradeciendo la lectura de la presente, le recuerdo que nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.