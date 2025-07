Al Son de Navolato

“No se puede reducir la desigualdad social haciendo ricos a los pobres y pobres a los ricos”... ORO DOBLE... Diego Hernández Bolaños acaba de obtener dos medallas de oro para Sinaloa en el encuentro de deportistas en la Olimpiada Nacional de la Conade emisión 2025 y destacando también por ser el primer navolatense en obtener un triunfo así. Un atleta con más de 10 años de formación, Diego subió al escaño del primer lugar al tener el mejor puntaje de lanzamiento de disco con 52.59 metros, así como impulso de bala 16.39 metros, obteniendo de esa forma una marca ganadora, esto en la categoría Sub-23. Dejando esta huella, el también recién egresado de la carrera de ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Sinaloa se despide de estos espacios de olimpiadas nacionales para dar paso a otras competencias en México y en el extranjero. Obtener este doble primer lugar en el deporte nacional pone a Diego como uno de los grandes en estas disciplinas en el país, y orgullo de Sinaloa y con más razón, de Navolato. En momento de gloria estuvo su mayor fan, su mamá, Maru Bolaños, quien llena de orgullo y emoción, le colocó, por solicitud del comité organizador, las medallas de oro y lo abrazo, compartiendo ese momento con muchas emociones y sueños alcanzados. En este logro para Diego, además de su esfuerzo, del apoyo incondicional de su mamá y más integrantes de la familia, destaca también, sin duda, el gran equipo multidisciplinario que lo ha acompañado en todo su caminar deportivo y uno de los que puedo hacer mención, por tener conocimiento del tema, es a Santiago Verdugo, formador y guía del orgullo del municipio, el gran Diego. Mi reconocimiento y una amplia felicitación para el campeón y a todos los que han estado detrás de su formación... EXCELENTES RESULTADOS... Al lado de los campeones deportivos en diversas disciplinas siempre están sus entrenadores, sus guías en cuerpo y mente para que alcancen los retos que se ponen. Hay instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa que, entre sus rubros de inversión en cada ejercicio anual, dota de recursos al deporte y en ello va implícito el pago a destacados entrenadores. Hace unos días la máxima casa de estudios concentró a una gran parte de su talento en diversas disciplinas que han participado representando sus siglas, tanto deportista como entrenadores, y la convocatoria fue para hacer entrega del premio al mérito deportivo Dr. Jesús Alfredo Cuen Ojeda, esto por los logros obtenidos en los Campeonatos Nacionales Universitarios (ANUIES emisión 2025) y entre los galardonados destacan tres navolatenses entrenadores que son Juan José Acosta Ríos, en taekwondo; Orestes Morales Ortiz, en luchas asociadas y Eloy Marentes Camacho en béisbol. Aplausos y reconocimientos muy merecidos, ellos tres y muchos más ayudan a que niños y jóvenes se encaminen por una salud física y mental sana y, además, ponen en alto a nuestra entidad. El evento estuvo presidido por el Gobernador, Rubén Rocha Moya y el Rector, Jesús Madueña. Vaya desde aquí una gran felicitación para los premiados... INTERÉS PÚBLICO... Muchos aspiran a llegar a presidir organismos que concentran cierto poder y en los discursos los temas de unidad solo quedan en eso. El PAN estatal que preside Wendy Barajas en Navolato y parece que, en otros municipios, no reconoce a los presidentes de sus organismos municipales. En Navolato presidió un evento convocado para mujeres y no lo coordinó con su presidenta local ni se convocó a las militantes que están detrás de Chayito Beltrán. La división a todo lo que da en las vísperas del cambio de dirigencia local misma que atenderá la elección del 2027. Así las cosas, del blanquiazul a nivel estatal, si juntos no logran una buena votación, separados menos, quién sabe si sea por lo salado del mar, la falta de interés o alguna instrucción que haya... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana quiero hacer llegar la felicitación por un año más de vida a Mónica Ponce, Alejandro Ortiz, Melissa Calderón y David Soto Salgado. Hoy cumple años Martín Parra. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos la próxima semana, Dios mediante.