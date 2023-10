“Como cambia la vida cuando estás con las personas que te aportan”... ESCENARIOS INTERNACIONALES... En la historia del municipio siempre hemos tenido talento en muchas áreas y una de la que resalta es las artes, principalmente, la música. De los grupos que se han integrado con gran éxito en foros y palenques, sin duda es el género grupero, resaltando entre ellos el grupo Calibre 50 y entre ellos hay dos talentos oriundos de la sindicatura de San Pedro, ellos son Óscar Arredondo y Mario Gastélum, guitarrista y acordeonista y voz principal, respectivamente. Además, Mario es compositor, su amor a la música ha sido desde niño y hoy va en ascenso. Otro nacido en esta sindicatura, que va creciendo como espuma es Ezequiel Jacobo, quien es parte del equipo de músicos que acompaña a Hassan Emilio Kabande Laija, el famoso cantante mundial denominado Peso Pluma. Ezequiel, al ser parte del grupo de músicos que acompaña a Peso Pluma, compartió el escenario donde este artista deleitó con su música y presencia a quienes asistieron a los premios Billboard, donde obtuvo el premio como artista del año. Ezequiel es el único del municipio, que quien aquí escribe tenga registrado, que ha pisado un escenario internacional como los premios Billboard ... GRANDES LIGAS... Karen Burgueño y Javier Santos tuvieron su participación en Ankara, Turquía, participando en juegos internacionales de beisbol, mostrando de qué están hechos los deportistas navolatenses... INNOVA TECNM... Muy satisfechos están los directivos del Tecnológico de Culiacán, campus Navolato, al lograr su pase al nacional al concurso Innova Tecnm emisión 2023, primero destacando en la etapa regional y luego representando al estado en la etapa nacional. Felicidades... PUBLIRRELACIONISTA EXITOSA... Un gustazo poder ver el crecimiento de Alma Gastélum, publirrelacionista de muchos grupos, bandas y solistas del género grupero también llamado género regional mexicano. Alma, egresada de la carrera de comunicación, tiene años en el ámbito artístico, en programas de televisión en Guadalajara donde reside y donde montó su oficina de relaciones públicas y donde lleva la imagen nacional e internacional de muchos grupos y solistas a quienes ha brindado servicios profesionales, ayudando con ello a posicionar los éxitos de los artistas de su catálogo de clientes. Que sigan los éxitos para ella... DEL RECUERDO... El próximo 21 de octubre se llevará a cabo en el teatro del pueblo el onceavo Festival de Rockstalgia y baladas retro del recuerdo, un evento a los amantes del género rockero que al ir, podrán disfrutar del talento de las bandas The Classic’s, Abismo y Nicole Music Team. Este festival además de mostrar el talento de los artistas que integran estás bandas, aseguran una tarde-noche muy amena, disfrutando del cambio de clima... CELEBRAN ANIVERSARIO... La secundaria Simón Bolívar cumplió 47 años de formar a jóvenes en este nivel educativo. Las aulas de esta institución, para muchos, además de guardar mucho conocimiento están grabados gratos recuerdos. Felicitaciones para todos los que son y han sido parte de la Simón Bolívar... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que cumplen años como es el caso de Eduardo Burgueño, Rocío Zamora, Aarón Hermosillo, Gris Quintero, Tonatiuh Castro, Ceiby Munguía, Abel Acosta, Marisol López, Pilar Cadena, Reynaldo Aguerrebere, Francisco Petris Ruiz, Gaby Alarcón. Stephanie Marentes, Annel Acosta, Dolis Paredes y Amparo García. Hoy cumplen años Luz María Leal y Mariana Acosta. Mañana cumplirá años David Omar Gastélum. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Bien dicen que a pesar de tener poder no siempre se tiene el control total que se quiere, algo así está pasando con Morena Navolato, al interior también vive su crisis. No todos los grupos se sienten identificados con los líderes que están poniéndose al frente para el 2024, pero las calabazas se irán acomodando para quienes les guste su sabor... Hablando de líderes de Morena, uno de los que se proyecta para participar a corto o mediano plazo será Ángel Burgos, director del Sistema DIF Culiacán. Su perfil en el ámbito público y los resultados que está arrojando, lo ponen como parte de los nuevos rostros de la política estatal. Al tiempo... DESPEDIDA SEMANAL...Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter ahora X @jesvanpal.