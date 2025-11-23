Al Son de Navolato

“Sobrevivimos entre verdades y mentiras”... Después de un tórrido noviazgo, Luis Miguel Villalobos Bustamante y Ana Lucía Franco contrajeron nupcias, por lo que se reunieron en el altar para recibir del Todopoderoso la bendición para integrarse en una familia de nuestra sociedad. Sus padres y demás seres queridos elevaron una oración por la felicidad de los ahora esposos. Después de la homilía, la pareja se trasladó a un salón en de nuestra capital donde también vivirán. Ahí reunieron a todos sus invitados para disfrutar de una recepción en la que se elevaron las copas para brindar por este paso que dieron. Fotografías y buenos deseos fluyeron durante la tarde noche en la que departieron con sus invitados. Vaya desde aquí una afectuosa felicitación... Y el próximo miércoles, la ciudad de Navolato tendrá su tienda Liverpool. Tener esta marca aquí, no es cualquier cosa, además de ser una inversión y poner su firma, seguramente sus estadísticas les dieron números para apostar por una tienda denominada Express, que estará por la calle Hidalgo, en el mero centro de la ciudad. Además de tener a la venta un poco de lo mucho que ofrece en físico y en línea, también será punto de entrega para clientes locales de dicha marca. El mejor de los éxitos... En otro orden de ideas y tratando de activar la economía en Altata, se organizan eventos que, si bien no es la solución, ayuda a muchos a dar un respiro económico en los propietarios de los negocios. Una de ellas es la fiesta del ostión, la cual, será, el próximo 30 de noviembre. En una segunda edición, esta festividad atraería música y sabor. Sindy Montoya, subsecretaria de acuacultura del estado hizo énfasis que la participación de maricultores de la entidad, garantizan poner lo mejores ostiones de la región, para ofrecer a los comensales, producto de calidad, cuidando a su vez, la salubridad de dichos productos. Dentro de lo que se ofrecerá, serán, alrededor de 15 mil ostiones gratuitos. También habrá exposiciones y productos diversos de emprendedores locales. Para el ambiente de esta festividad se anuncian los grupos de La Sonora Dinamita y La Planeación. La cita será a partir de las 12 del día. También se hizo presente la secretaria de turismo, a través de Celia Jáuregui, subsecretaria de dicha área, quien anunció rutas de transporte gratuito del programa Enamórate de Sinaloa, saliendo de Culiacán hacia Altata... Por otro lado, los días 6 y 7 de diciembre se realizará un evento de carrera llamado Sinaloa off road, Altata 130, que concentrará vehículos 4x4 como son bugys, razer, motocross y trophy truck, entre otros. El evento se desarrollará en La Marina, dentro de Isla Cortés. Por supuesto que se anuncia a la par, fiesta y venta de platillos del mar para quienes tengan preferencia de este tipo de hobbies, que una gran parte serán de Culiacán... Y el que anda muy feliz y estrenando marca es el campeón Diego Hernández Bolaños, quien desde unos meses reside en Monterrey y representando al equipo de Los Tigres, quienes lo integraron a su equipo de atletas para competencias nacionales e internacionales. El también egresado de la carrera de ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahora estudia su maestría en negocios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde seguro también cumplirá sus objetivos en atletismo, seguir ganando, ahora para su nueva piel, la de Los Tigres. Mucho éxito para él... Y la vida con alegría y uno de los motivos para estarlos, es celebrarla. Y una de la que pasó un gran día fue Evelin Plata, celebró los dulces 16, con una emotiva ceremonia religiosa, acompañada de sus padres y hermanos para después, disfrutar de una gran fiesta en la que recibió un sinfín de muestras de cariño. También festejaron su cumpleaños Mónica Araujo, Oralia Rangel, Tania Almaral, Renata Cuéllar, Christopher García y Mario Fonseca Martínez. Hoy cumplen años Marco Santiesteban María José González y Sergio García Madrigal. Mañana cumplirán años José Luis Gutiérrez, Xóchilt Ortiz y Vanessa Pérez. Para todos, mis mejores deseos... Mis lectores, nos leemos en el periódico Noroeste el próximo lunes, Dios mediante.