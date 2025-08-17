Al Son de Navolato

”No nos damos cuenta lo afortunados que somos teniendo salud y trabajo “... ALTATA CRECE ... Desde que se planeó el desarrollo de lo que empezó como Nuevo Altata o Península de Lucernilla y/o Escalera Náutica, y con la inauguración del majestuoso puente que conecta entre la bahía y el mar abierto, grandes proyectos se han trazado para esta zona del estado. Inversiones nacionales y extranjeras, tanto con la figura de inversión público-privado como privadas, la intención de hoteles y restaurantes, han sido de las primeras inversiones y algo ha pasado que no caminan en el desarrollo proyectado. Un hotel cuya edificación quedó casi concluida quedó a la deriva y fue consumida por el mar de fondo, además, los socios, luego se filtró, fueron demandados por la firma internacional que iba a dar respaldo a lo que sería un hotel cinco estrellas. Al parecer, se supo, los estudios de factibilidad fueron manipulados y la firma internacional se percató y no apoyó el proyecto, y tuvieron razón, a los pocos años fue consumido por el mar. En la administración de Enrique Peña Nieto, se buscó ser considerado esta zona, en una ruta de visita por el Pacífico, pero la falta de estructura en Isla Cortés no lo permitió. En el periodo de Andrés Manuel López Obrador nunca fue tomado en cuenta. Ahora, con Claudia Sheinbaum Pardo, parece que habrá eco para avanzar en esta zona. Y es que para que crezca Altata, la inversión privada tiene que venir con un respaldo federal, esas actividades las hacía Alfredo Villegas, uno de los accionistas que, por salud, no ha estado vigente pero otros accionistas (casi todos del ámbito público y pocos, pero fuertes, inversiones privadas) empiezan a mover la zona nuevamente. Hace unos días hubo anuncios, con algunos trabajos ya empezados como el dragado de la boca de Las Palmitas, que, de lograrse, dará mejor navegación a embarcaciones medianas, buscará también favorecer la biodiversidad marina y brindar seguridad a los pescadores durante fenómenos meteorológicos. También hay avances en la instalación de una nueva zona naval que reforzaría la seguridad y el orden en la región y construcción de un aeropuerto con pista de un kilómetro de longitud para pequeñas aeronaves de más rápida conexión. Ojalá sea a corto plazo, pero este tipo de obras también pueden tardar unos años, la capacidad de inversión y la voluntad de los que integran el gobierno en sus tres niveles es lo que pudiera dar rapidez a las obras. Pero a la par de esto, mientras, hay que atender la función de todos los servicios públicos en la zona, así como la factibilidad del desarrollo económico de la región, que ya vimos, ante cualquier hecho, cae. Y si bien es cierto hay acciones para motivar la afluencia turística a Altata, más de la mitad de los restauranteros y vendedores, no lo ven reflejado en sus cuentas... BOMBEROS NAVOLATO... El cuerpo de bomberos y voluntarios celebrarán su día con una ceremonia religiosa, la entrega de reconocimientos y una recepción para festejar su presencia en nuestro municipio y agradecer todo lo que realizan durante el año, salvar vidas y patrimonios. El próximo 22 de agosto hay que acercarse para felicitarlos y agradecerles, su trabajo, ya hemos visto, es vital, incluso sin bomberos Navolato perdería plusvalía, es fundamental para dar garantías de seguridad... GRADUACIÓN CONALEP.... Hoy Wilfredo Veliz Figueroa, director general de Conalep en la entidad estará de visita en Navolato, en la graduación de 180 egresados de las carreras de informática y electromecánica industrial. Esto como parte de su gira por todo Sinaloa... LOS CUMPLEAÑEROS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de María del Carmen Jacobo, Juan Carlos Bobadilla, Manuel Verdugo, Javier Inzunza, Kenny meza, Laura Leal, Lupita Valdez y Luis Miguel Villalobos. Mañana estará de cumpleaños Irlanda Aldapa, para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Disfruten y cuídense, nos vemos pronto, Dios mediante.