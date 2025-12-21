Al Son de Navolato

“Disfruten de ustedes y los suyos. Estar bien en estos tiempos es un lujo”... Hoy se conmemora el 161 aniversario de la gesta histórica de San Pedro. El enfrentamiento entre las fuerzas mexicanas del General Antonio Rosales contra las tropas francesas del General Gazielle. La historia relata que esta había sido la segunda intervención francesa en México buscando adjudicarse Culiacán. Ya capturados, relatan los historiadores, se les obligó a desfilar por Culiacán. Esta batalla es de las más honrosas de nuestro país, comparable a la de Puebla, y en su honor la capital sinaloense se llama Culiacán de Rosales. Recordemos que, en esos años, Navolato pertenecía a la capital sinaloense. Dicha batalla es un gran ejemplo de valentía y patriotismo, recordada anualmente en Sinaloa como un acto heroico de defensa de la soberanía nacional. Se ha buscado durante muchos años que la historia resalte más el hecho hasta institucionalizarlo a nivel nacional, pero sin el logro obtenido. Lo que sí, es que el lugar del hecho luce el Obelisco, este se ubica en la intersección de la calle General Antonio Rosales y la Avenida Obelisco. Dicha edificación es un símbolo de orgullo local, siendo el punto donde se realizan las conmemoraciones anuales y donde en algunas ocasiones los poderes del estado de Sinaloa se han trasladado provisionalmente para celebrar este evento crucial para nuestro país. Un movimiento ciudadano de la sindicatura ha elevado la solicitud al gobierno estatal que el proyecto integral del Obelisco y su entorno mantenga su cuidado permanente y con ello, buscan dignificar la zona y potenciar el turismo histórico buscando convertir a San Pedro en un polo de desarrollo económico y cultural y darle el distintivo de pueblo señorial. Esto daría ciertos recursos extras que pudieran invertirse para atraer turismo. Hoy las autoridades de los tres órdenes de gobierno se darán cita en el acto de izamiento de bandera y el depósito de la ofrenda floral, para hacer honores a los caídos en dicha batalla. Por la situación delincuencial no habrá desfile con los niños y jóvenes que de esa forma participaban. Esperemos que la historia que atesora la sindicatura en algún momento ayude a mejorar la comunidad... Del canto a la composición. En los pasados conciertos de la Novena Sinfonía de Beethoven realizados en el teatro Pablo de Villavicencio se incluyó en el cuarto movimiento, la versión adaptada al español y en este caso, a Sinaloa, escrita por la soprano Wendy García, era un poema de su inspiración basado en el deseo de todos los sinaloenses de que la paz vuelva a Sinaloa, una iniciativa muy aplaudida por el público asistente. Si bien es cierto que el enfoque de Wendy ha sido su talentosa voz, esta vez demostró que escribir también es otra de sus virtudes, su sensibilidad da para cantar y escribir. Vaya un reconocimiento para la soprano navolatense y para todos, porque tener artistas que se inspiren con nuestro sentir, ayuda a dar voz de reclamo, en esta ocasión a través de las artes... Y la felicidad para muchos es cumplir años y en esta ocasión extiendo la felicitación para Ana Clarisa Rosales, Carlos Montoya, Dulce Madrigal, Aída Ramírez, Martha Zazueta, Heidi Uriarte, Óscar Rico Urrea, Julio Apodaca Rivera, Érika Seamanduras y Verónica Guzmán. Para todos, mis mejores deseos... Y de los deseos es que partimos para que esta Navidad la disfruten con los seres queridos, que compartan gratos momentos y queden guardados para compartir en el día a día de la vida, con amor en Dios. Deseo que la noche de fin de año concluya rodeados de los suyos y cierren el 2025 en todos sus flancos, para que tengan un 2026 cargado de energía positiva, salud, alegrías y prosperidad. Pásenla bonito. Nos tomaremos unos días de descanso, pero mis lectores, nos leemos en el periódico Noroeste el próximo 2026, Dios mediante.