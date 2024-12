Al Son de Navolato

”El cambio empieza con tomar decisiones y acciones”... MODELO NAVOLATENSE... Luis Antonio Unzueta quien además de emprender un negocio de sushi y empezar a crear contenido en sus redes, dio un paso importante, ahora a las cámaras fotográficas y de video. Resulta que el navolatense en mención es parte de una campaña publicitaria de la tienda de la llave, Coppel. Eso de posar para la lente, según los videos y fotos compartidas, le entiende muy bien por lo que casi puedo asegurar podría continuar en ese medio que lo traen en casa, porque si le suena el apellido, Luis Antonio es el hermano menor de Steffy y Deysi, reinas de belleza en Sinaloa. Con toda la actitud el modelo pone en alto el nombre de sus hermanas, participando en el modelaje en el cual pudiera abrirse más camino. Felicitaciones... SAN PEDRO... El aniversario de la batalla de San Pedro está próximo, para el domingo 22 de este mes, fecha en la que se conmemora la defensa de nuestra soberanía con el ingreso de los franceses a esta parte del país y aunque la historia da más espacio a la batalla de Puebla, también muy importante, la realizada aquí, no fue cosa menor. Ante ese evento, las autoridades municipales empezaron a limpiar la zona en la que se desarrolla el evento, el cual, convoca a funcionarios de los tres niveles de gobierno. En este sector se ha buscado proyectarlo más, de modo que la zona pueda ser un atractivo turístico de la región. Imagine llegar en tren, el que circulará por Sinaloa y haga una parada en dicha sindicatura de San Pedro e incluso, animarse a llevarlo hasta Altata. La posibilidad es latente, el desarrollo del centro de la entidad es importante y esta zona ocupa que esté en la visión del gobierno estatal y federal, de otra forma, con recursos municipales, difícil de llegar a crecer a gran escala. Por lo pronto San Pedro será el atractivo de la semana por su gesta histórica de hace más de 150 años... CUMPLIENDO AÑOS... Quiero felicitar a los celebran la vida como es el caso de Jesús Malacón Irizar, Jomeini Félix, Lili Retamoza, Claudia Sainz, Miriam Soto, Lupita Castillo Luz Angélica Hermosillo, Juan Francisco Gastélum, Lupita Valles, Jorge Marín, Cindy Garibaldi, Diego Bueno, Diana Godoy, Enrique Palacios, Lucía Acosta, Edgardo Villaescusa, Ximena Barrón, Massiel Meza, Mela Montaño, Juan Manuel Cordero y Karen Gutiérrez. Hoy cumplen años Martha Gabriela y Yadhira Villegas. Mañana estarán de manteles largos Patsy Urías, Sandra Cabanillas, Monserrat Rodelo y Rosario Rico. Para todos, los mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... La visita a Navolato de Rubén Rocha Moya para brindar apoyos a comerciantes locales, principalmente en Altata, en algo ayudó a muchos de los negocios establecidos y algunos comerciantes ambulantes. La poca afluencia a nuestra playa ha puesto en crisis a todo el sector restaurantero de Altata y algunos de los que están ubicados en Isla Cortes. Este paliativo que hizo entrega el gobernador de Sinaloa es para no dejar en abandono a los prestadores de los servicios de nuestra playa que ocupan mucho apoyo para subsistir y hacer los pagos propios. Este año solo los propietarios de casas han querido ir a disfrutar del sol, la arena y el mar, rentar para disfrutar del puerto no está dentro de las opciones de un amplio sector de la ciudadanía, hay temor y es el reflejo de la soledad de nuestro atractivo turístico. El recién nombrado secretario de economía, Ricardo Velarde hizo entrega de 140 apoyos directos y estuvo acompañado de Jorge Bojórquez, presidente municipal de Navolato... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com, hasta la próxima semana, Dios mediante.