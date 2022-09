Al Son de Navolato

“Iniciar hábitos a veces es fácil, lo difícil es mantenerlos hasta que te genere un cambio”... SE FORMALIZAN... Hace unas semanas Ana Esther López y Rigoberto Mejía Samaniego formalizaron su relación de noviazgo, con una promesa de matrimonio al recibir ella una regia sortija que los lleva a comprometerse en matrimonio. Los aun novios, llevan una relación donde ambas familias interactúan como una sola, incluso los amigos veían venir ese momento. Ahora. Ana Esther y Rigo enfocan el tema en todos los detalles que un evento así trae, seguro hasta otros cercanos a la pareja estarán involucrados. La emoción está muy clara en la fotografía que circuló en algunas de las redes sociales a través de los cercanos. Compartimos los buenos deseos para ambos, que disfruten el proceso de la organización de tan emocionante evento. Felicitaciones... EN ALTATA... Hace unos días se tuvo un evento, al parecer sin permiso de la autoridad municipal, reuniendo a decenas de traileros en un tipo convención que generó un caos, ya que no había previa organización y aunque al final se trató de hacer, el caos fue notorio. Desconozco si dejó derrama económica pero además de contaminar con ruido de los cláxones, el peso de todos ellos no creo que le asiente del todo bien a la estructura del malecón. Otros años se ha hecho y siempre se dicen por los que saben del tema, que no debe recibir ese tipo de vehículos nuestro malecón. Por otro lado, pero también de esta sindicatura, pero en otro sector. Hay mucha molestia y critica por el control de acceso al concepto denominado Isla Cortés, además que en la pluma no entran todos los que quieren, los que lo hacen y no van a ninguna casa o departamento, sino que van en busca de algún paraje frente al mar, por algunos de los accesos que hay, los visitantes tienen que pagar una cuota, no solo en el área de estacionamiento justo al entrar, sino en otros sectores del concepto. Si bien el tema de que no tenemos la cultura de la limpieza por la basura, un ejemplo es ver la cantidad de basura que hay en las dunas de El Tambor, la cuota de limpieza, que así se denomina, a una playa que debe ser pública sería digna de un análisis y debe generar un buen debate. En otras partes del país está el mismo tema, ser dueños o concesionarios de la playa pública. Y es que existe la necesidad de muchas familias de querer disfrutar del mar, acercarse en su carro y desde la creación del malecón y el crecimiento de Altata los espacios para entrar a la bahía, como hace muchos años hacíamos, están cada vez más limitados... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Mahonri Cruz, Jesús Ramón Benítez, Socorro Ramos, Beto Lomelí, Aracely Hernández, Patricia Gaxiola, Susana Ruiz, Karla Rivera, Christian Hernández, Yani Verdugo, Érika Zapata, Rodolfo Carrillo, Donny Armenta, Santiago Hion Castro, Lavinia López, Hortencia Rangel Lucy Bustamante, Ana María Méndez, Jesús Arturo Alcaraz. Hoy cumplen años Clarissa Aldapa y Bogar Diarte. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El desfile del próximo 16 de septiembre se ha suspendido, suponemos que la decisión se tomó, entre otros posibles temas, por la reparación que están haciendo por la calle Almada, la principal arteria de la ciudad. Lo que sí habrá será el evento de la noche del 15 de septiembre, en el balcón del Ayuntamiento donde Margoth Urrea dará su primer grito de ¡Viva México. Desde las 16:00 horas habrá diferentes eventos y además de llevar a cabo el grito de Independencia, se cerrará con una gran pirotecnia... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores, por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.