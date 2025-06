Al Son de Navolato

“En política, las prisas, no generan buenos resultados”... RECONOCEN TRAYECTORIA... Dos docentes de educación secundaria fueron reconocidos en el Global Education Prize AAICEP 2025, realizado hace unos días en Colombia, y entre los galardonados, oriunda de Navolato es María Elena Sanz Angulo. Este evento realizado en Bogotá, fue organizado por la Asociación de Acreditación Internacional y Certificación de Entidades Privadas, en el que participaron 18 países. María Elena es maestra en las secundarias técnicas de San Pedro y de Altata, por lo que recibió la distinción por la categoría de excelencia educativa. Y también, la maestra Sanz Angulo es la coordinadora del Club de Ciencias, un espacio en el que participan niños y jóvenes navolatenses en diversos eventos dentro y fuera del país en materia educativa, siempre destacando dentro de los primeros lugares. Este reconocimiento a ambos docentes, el otro galardonado es de Mazatlán, fueron otorgados luego de una evaluación en creatividad, innovación e investigación que buscan elevar los estándares de aprendizaje, así como la contribución y promoción educativa. Vaya para ambos el reconocimiento y en especial a María Elena, orgullo de nuestro municipio... SATAYA PRESENTE... Muy orgullosa, Milagros Janneth Pérez Celis obtuvo medalla de plata en tae kwon do al representar a nuestro municipio en sus primeros juegos estatales en la olimpiada nacional CONADE 2025. Alumna destacada de su maestro y entrenador Juan José Acosta, (un referente en el país en esta disciplina) y también de su hijo, Eros, quien también funge como entrenador. Detrás de esta medalla hay esfuerzo y disciplina, pero también pasión de ella y apoyo de sus padres, quienes seguro comparten la felicidad. Vale la pena hacer mención que en la academia Milagros Janneth también destaca como excelente alumna de la secundaria Técnica Juan de Dios Bátiz, en Sataya. Vaya para la joven deportista nuestro reconocimiento y felicitación, lo mismo para sus entrenadores... CRUZ ROJA... Hace unos días se celebró el día del socorrista de Cruz Roja, hombres y mujeres que dan con pasión el servicio para salvar vidas. La benemérita institución que se destaca por su labor de atender heridos y trasladarlos a hospitales, servicio que es gratuito, sin distingo de ningún tipo. Llevar a cabo esas tareas es una permanente del equipo humano que integra a la institución. Capacitación constate de los voluntarios y paramédicos para saber cómo accionar al momento de la emergencia. El patronato que preside Olga Téllez los acompañó a la misa de agradecimiento al Todopoderoso ante la celebración y de ahí, una amena comida entre todos los que integran tan importante organismo. Por cierto, en la reunión se hizo entrega de reconocimientos por años de trayectoria y se hizo entrega del galardón más esperado, el voluntario del año, que en esta ocasión fue otorgado a Marco Antonio Inzunza, quien fue muy felicitado por todos los asistentes. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y felicitación para todos ellos... LOS CUMPLEAÑOS... Esta semana quiero felicitar a los que cumplen años como es el caso de Carlos Cuevas, Saydee Ortega, Roberto Chaidez, Pbro. Elmer López, Miguel Calderón, José Guadalupe Castro “Lupus”, Tomás Arturo Favela, Gilberto Plata y Magdalena Medina. Hoy cumplen años Gisela Madrigal y David Duarte. Mañana lo harán Aarón García y Lina Tamayo. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos la próxima semana, Dios mediante.