VISITA ESPECIAL... Hace unos días el señor Obispo Don Jesús José Herrera Quiñonez visitó Navolato pero ahora lo hizo a la cuasi parroquia Cristo Rey que dirige el Pbro. Fernando Martínez Aguilar. Se llevó a cabo una homilía muy emotiva de modo que los feligreses tuvieran un reencuentro con el Todopoderoso guiados por la máxima autoridad católica de nuestra diócesis. Después de la sagrada misa se llevó a cabo una convivencia entre los asistentes a dicha asamblea que hasta la banda sonó para amenizar la reunión, la pasaron de lo mejor. En esta visita obispal también se hizo presente en el campo pesquero de El Tetuán, donde dio una misa a los feligreses de dicha zona de Altata... REGRESA FUERTE... Después de continuar su exitosa temporada de basquetbol dentro y fuera del país, el basquetbolista navolatense Pedro Leal firmó con uno de los equipos en lo que ya había sido parte de forma exitosa, me refiero a Freseros de Irapuato al que se incorpora gustoso y dispuesto a ser parte de participar para ayudarlos a ganar en el próximo torneo siendo su primer equipo profesional. El joven que, a corta edad, por su pasión, se animó y tuvo la oportunidad de jugar a nivel colegial en los Estados Unidos, sigue haciéndola en grande. Pedro está por alcanzar los 20 años jugando en la duela y a la par, sus estudios universitarios, así con disciplina está poniendo en alto a Navolato y a Sinaloa. Que sigan los éxitos para él... NUEVA DIRECTIVA... Mañana el Club Rotario Navolato hará su cambio de mesa directiva para el período 2024-2025 con el lema "la magia de rotary" presidiendo este ejercicio Valentín Sánchez. El evento permitirá que Jesús Torres Rivas entregue su informe, en la segunda ocasión como presidente de este organismo de ciudadanos y comparta los trabajos realizados en este año que se cierra para el período del rotarismo... PRIMER PASO... Luis Miguel Villalobos entregó sortija para pedirle a su novia Ana Lucía Franco ser su esposa, momento especial para ambos y que ahora se unen para organizar su enlace religioso y civil. Ambos, de profesión abogados, han decidido transitar para formar una nueva familia, empezando por la formalidad, por lo que seguramente, en fechas próximas estarán muy ocupados atendiendo los detalles de lo que también harán juntos, casarse. Felicidades... REFUGIO VACACIONAL... Como veranos atrás, la opción de Altata y sus alrededores, principalmente, Isla Cortés, es el lugar ideal para muchos, descansar de la ciudad y vivir de vacaciones en la playa, para los que tienen casa o departamento y para quienes lo rentan, disfrutan de manera ocasional de nuestro fuerte sol, la arena y el mar. Son muchas familias las que ya residen en nuestra bahía, se sienten seguros y cerca de su lugar de origen, la mayoría de la capital. No en vano sigue en expansión la edificación de la zona y la promoción de renta de casas y departamentos, dentro del complejo privado y en zonas fuera del mismo, todo dentro de nuestro bello Altata... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana celebran la vida como es el caso de Héctor Bojórquez, Blanca Villalobos, César Cabrera, Lucy Calderón, Mónica Ramírez, Jariclea Seamanduras, Gustavo Ayón, Silvia Villalobos, Viklena Quezada y Flora Grosso. Hoy cumple años Roxana Bernal y Celyda Hernández, mañana lo hará Orestes Pineda. Para todos, mis mejores deseos...