Al Son de Navolato

“Llegas a una etapa en la que tienes una tranquilidad muy particular en saber, que no tienes que demostrar nada para ser valorado. Solo tener autenticidad”... La tranquilidad de la mañana en muchos hogares vuelve a la normalidad porque hoy, todos los niños y jóvenes regresan a las aulas, empieza un nuevo ciclo escolar y que esperemos no empiece con el pie izquierdo, que no haya el toque de la violencia, que, en estos tiempos, casi un año, así hemos estado. Este regreso a clases también moverá la economía local que sigue estando demasiado contraída, aunque aparenta haber más dinero entre la población, estos cada vez alcanzan menos y siendo así, las prioridades cambian, distracciones para disfrutar fuera de la casa que impliquen gastos, se suspenden, ahí están los restauranteros que dan fe de ello. Y también hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estrena magistrados y bajo el argumento que fueron elegidos por el pueblo, a esos intereses deberán responder, siendo así, los mexicanos ya ganamos. Ya lo sabremos... Y si el estado laico gana jueces y magistrados, monseñor Don Jesús José Herrera Quiñónez, quinto obispo de Culiacán, también realiza movimientos en la entidad para elevar la fe en la comunidad católica. Serán 54 cambios de sacerdotes y en esos cambios, la parroquia San Francisco de Asís tendrá nuevo párroco en la figura de Javier Antuna García, quien viene a suplir la labor que realizó el Pbro. Elías Soto, quien, a partir de hoy, atiende en la iglesia de Sinaloa de Leyva, de donde es originario. Por otro lado, el sacerdote Juan Carlos Morales estará al frente de la parroquia de San Miguel Zapotitlán, al norte de Los Mochis. Y por el poco tiempo que tiene en la parroquia Cristo Rey, el Pbro. Ángel Fernando Aguilar Martínez, seguirá al frente de la misma. Será el próximo 4 de octubre, puro día de los que llevan el nombre de Francisco, y festejo de la parroquia, será cuando oficialmente se dé la toma de la parroquia y se de posesión, por lo cual, los sacerdotes Soto y Antuna estén presentes en la misa de celebración entre los católicos y el Obispo que normalmente asiste a esta celebración, este año con parroquia refrigerada... Y seguramente muy agradecida con Dios está Marian Rojas, al cumplir su primer año con la academia Musso Studio. Las redes sociales bombardearon la felicitación y el reconocimiento a la gran actividad que se ha venido dando dentro y fuera de sus aulas. Este primer año ha sido especial por hacer crecer su marca e impulsar a nuevos retos, que, junto a su equipo de trabajo, ha venido sacando avante. Justamente, Érika, mamá de Marian, hace un año, me compartía la apertura de este negocio y la emoción que tenía de ver a su hija desarrollarse en este proyecto, del cual, debe estar más feliz. Por cierto, Marian también estuvo de cumpleaños y apagó velitas, saboreando un rico pastel... Esto me da paso a felicitar también a otros que cortan una hoja más del calendario, como es el caso de Alberto Montaño, Rosy Espinoza, Juanpa Ayón, Raúl Zazueta, Jenny Torres, Martín León Santiesteban, Marcos Cuevas, Pedro Flores Leal, Rosa María Ramírez, Aubier Alexander Ortíz, Irma Lorena Torres, Dalia Soria, Roberto Castro Lomelí, Ramón Benítez, Socorro Ramos y Aracely Hernández. Hoy cumplen años Sergio Amador, Iván Plata, Susana Ruiz Guerra y Yani Verdugo. Mañana lo harán Érika Zapata, Rodolfo Carrillo, Donny Marven Armenta, Santiago Hion Castro y Lavinia Soto. Para todos, mis mejores deseos... Y deseos, buenos y malos, son los que se están ganando los que están en el servicio público. La falta de cumplir tareas que son exclusivas de los servidores públicos, en los tres órdenes de gobierno, está hartando, más rápido de lo pronosticado a muchos, que ni juntándose, van a hacer cambiar las cosas, hasta el momento de votar, y que no siempre se logra lo que se quiere en ese proceso de elección. Y, por cierto, Morena, en Navolato, va a tener que dar un formato más amplio para que se anoten todos los que aspiran a ser candidatos, es un listón, bárbaro, algunos quieren regresar al gobierno municipal, es que cumplir esa tarea es bien satisfactorio y los que saben, quieren tener esa oportunidad de servir y de vez en cuando, tomar café con pan... Y precisamente, los del partido blanquiazul, cuyos líderes locales hacen muy rico pan, horneado en Yebavito, están por elegir a quien estará al frente de la oficina y de su militancia, la cual se moverá por algunos frentes y lo que se sabe, hasta el cierre de esta edición, será duelo de mujeres, nuevamente será una fémina quien dé a conocer si con el PRI irá en alianza para el 2027 o de plano, de la mano con el movimiento naranja. La elección es a finales de este mes patrio. Nos leemos el próximo lunes, día en el que se publica esta columna dentro de la sección Gente del periódico Noroeste.