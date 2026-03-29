Al son de Navolato

“Los liderazgos no se construyen con cargos y menos con imposiciones” ... Esta semana se vive diferente, muchos para vacacionar y otros más para vivir el proceso religioso. La iglesia inicia con la Pascua infantil y juvenil cuya sede es el colegio Dolores S de Almada, las actividades y horarios ya las puede encontrar en las redes sociales de la iglesia de San Francisco de Asís. También, esta iglesia y su párroco Javier Antuna, tienen un programa trazado para que los feligreses, en diversos horarios ya establecidos, vivan la muerte y resurrección del Todopoderoso, y se invita a que se acerquen a tan importante momento de religiosidad. Por otro lado, la actividad más demandada es el vacacionar, los que salen de la entidad y del país, un respiro a la crisis social que sigue, aunque algunos digan lo contrario. No son pocos, a pesar de la otra crisis, la económica, los que de una u otra forma, ya volaron a disfrutar de los días de asueto. Los que se quedan y acuden a disfrutar de las playas navolatenses, están deben ya estar listas para recibir turismo. El Tambor, ya tiene a personas acampando para reservar el lugar que les gusta, en muchas familias son tradiciones de años, de irse de domingo a domingo. La zona de Yameto, que recobró por estos días un poco de seguridad, se van a disfrutar de sus casas de playa, para despertar y dormir frente al mar. El próximo miércoles también se realiza el recorrido tradicional del tour de la ballena, cuyo encuentro de salida será la duna de El Roble, para partir a las 11 de la mañana. Los amantes de vehículos 4x4, la mayoría de Culiacán, recorren el camino que los lleva a una grata convivencia de muchas horas frente al mar. Isla Cortés tendrá muchas actividades al interior, además claro, de tener las fuertes olas del mar casi a la par de sus ventanas. Los que tienen yates, tendrán un plus de disfrute sin duda alguna. Este año hubo muchas casas y departamentos rentados para disfrutar cómodamente de las vacaciones. Altata, que tendrá muchas actividades y muchísimo turismo, seguro será divertido con un poco de estrés, al transitar en algunos vehículos. Han visto se llena, el último ejemplo fue el fin de semana con el carnaval así que esta semana, principalmente de jueves a domingo, será la locura, pero que sea parte de la diversión. La zona de El Tetuán, Las Águilas, son del disfrute de zonas un tanto más tranquilas, más familiares y que a muchos les gusta ir a pasar el rato, precisamente por esas características. En fin, si se animó a salir, es que tuvo con qué hacerlo, así que vaya disfrutar del esparcimiento, porque el estrés es un mal que se arregla con paz, emocional y económica, pero el dinero va y viene, así que váyase mejor por la diversión. Cuídese y cuide de los suyos... Se presentó el libro San Francisco de Navolato, su gastronomía e historia, escrito por Roberto Aispuro Angulo, quien también escribió otro libro titulado El Tecomate. Aunque no nacido en Navolato, se crio en Juan Aldama y se siente con el arraigo navolatense. Esta edición muestra mucha información de lugares, personas, platillos y muchas tradiciones que dan muestra de mucho de lo que nos caracteriza. La presentación se hizo en Conalep Navolato, donde la comunidad escolar conoció por María Ignacia López, quien dio los comentarios de esta edición. Es una obra con 272 páginas donde además de aprender, estoy seguro que podrá saber algo de su tierra que desconocía... Los cumpleañeros de esta semana son Iván Plata, Norma Cuevas, Gloria Leal, Jesús Medina y Vanessa Sánchez. Hoy cumple años Brissy López y Ana Gloria Morachis. Mañana cumplen años Cuauhtémoc León, Fernando Madrid, Octavio Cuadras, Leopoldo Sandoval y Rodrigo Acosta. Para todos, mis mejores deseos... En el ámbito público, el plebiscito de la elección de los siete síndicos, reportan se hizo con tranquilidad social, pero con muy poca participación de votantes, principalmente en la sindicatura Benito Juárez. Y en el PAN se tiran con todo. A pesar que está en la antesala el 2027, los blanquiazules no dejan de sorprender. El elemento que marca la salida de Paty Arellano como presidenta local del mencionado partido, no ha procedido oficialmente por lo que sigue al frente y exhorta a la presidenta estatal del mismo, así como a la diputada local, de no inmiscuirse en el tema porque pareciera, dice la también sindica procuradora, que la intención es poner a modo para no competir sino solo aparecer en el próximo proceso. Veremos qué sucede. Mis lectores, nos leemos dentro de dos semanas en la sección Gente del periódico Noroeste, aprovecharemos de estos días de descanso.