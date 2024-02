“El cambio empieza con una decisión”... ACCIONES CIUDADANAS... Los avances de los pueblos se deben a la participación de los ciudadanos, que de una u otra forma, contribuyen para lograrse, a veces en colaboración de los gobiernos y políticos en turno (en los tres niveles) y muchas veces, la mayoría, con ellos en contra. Organismos ciudadanos que buscan dar atención a problemáticas diversas como en la educación, la salud, el hambre, las emergencias se abren para operar con recursos propios (muy pocos), con donaciones y los menos, con recursos públicos y privados. ¿Cómo se integran? Con mujeres y hombres con ganas de dar tiempo, uniendo esfuerzos por objetivos que consideran fundamentales para avanzar, a veces. Por mencionar los conocidos locales, bomberos y cruz roja, cuyas contribuciones de formas diversas han permitidos sobrevivir para seguir prestando los servicios para los cuales se crearon y en algunas ocasiones, les han ido agregando, que lejos de poder ayudar, prestar servicios alternos les ha hecho perder un poco o mucho de recursos económicos y credibilidad de la población. Cubrir otras necesidades que duelen a sectores de la población es la indigencia, los adultos mayores abandonados, los niños de la calle, medio ambiente, valores, protección a los animales, entre muchos otros rubros, por siglas meramente ciudadanas y en algunos casos, hasta por iglesias. Tener instituciones que ayuden a estos temas es poder tener recursos económicos, no solo son ganas. Uno de los movimientos que en Navolato han estado impulsando es el cuidado y protección a los animales, dirigidos a perros y gatos, no solo un grupo, tres son los que, por su cuenta, buscando donativos y con recursos de los mismos, han estado atendiendo perros callejeros y maltratados en casas. No es tarea fácil y se ve que los que están detrás, les tienen mucho amor a los animales. Están buscando hacer alianzas con otros organismos afines en Culiacán para mantener y hacer conciencia de la responsabilidad de tener mascotas y en algunos casos, los que crían animales para su venta, también puedan desarrollar acciones de conciencia en el tema. No es cosa menor que los ciudadanos sumen esfuerzos por atender temas que a las autoridades les corresponden. En otras ciudades, en otros países la ley está detrás de los ciudadanos para que de forma consciente sepan el grado de responsabilidad ser dueño de una mascota, pero en dichos lugares la ley se aplica y todos la acatan. Bien por los grupos altruistas en esta tarea, seguro en otros pendientes que tenemos como sociedad, también habrán de sumarse esfuerzos ciudadanos porque de los servicios de los municipios no los tienen contemplado, no a corto plazo porque los recursos están destinados a otras áreas... NUESTRA HISTORIA... Se impulsa el Festival Estudiantil de Teatro emisión 2024 creado por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de su preparatoria. Entre las opciones que me gustó saber es que parte de nuestra historia se compartirá para los jóvenes a través del arte. Por citar, la recordada Valentina, la batalla de San Pedro, la historia y aporte de los hermanos Almada entre otras se harán a través de teatro para que de esa forma se comparta nuestra historia... INTERÉS PÚBLICO... La alianza entre el PRI, PAN, PAS y PRD mostró ya sus cuadros para este proceso electoral y en Navolato, siglado por el tricolor definió género a hombre para la presidencia municipal y la diputación local, recayendo en Jorge Bojórquez y Arnoldo Verdugo, respectivamente. Ambos galenos y cuadros activos de su partido. Por la diputación federal, Liliana Cárdenas, quien va por el tercer distrito y que ya empezó a trabajar en él, principalmente en Navolato, el más grande y donde se tiene muchos adeptos. Por otro lado, el fin de semana y seguro hoy, Morena ya anunció Navolato y si continuó mujer para la presidencia municipal, Margoth Urrea prepara su permiso para salir por la reelección y conoceremos ya a quien va por la diputación local. Por la diputación federal, históricamente, el distrito más extenso del país, en el que estamos incluidos, en una cuota de Morena con el PT, hizo que Fernando García, diputado federal actual, va por su tercera y última reelección, la ley no permite otra, no se preocupen, en la siguiente ya no podría aparecer, por lo pronto, va por una tercera vuelta...