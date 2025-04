Al Son de Navolato

“El ego necesita de enemigos, alguien a quien culpar. Cuidado”... ALTATA RENACE ... Este fin de semana nuestra bahía de Altata tendrá mucha movilidad, la afluencia de estos tres fines de semana han sido una gran salvación y dan un respiro a los comercios de dicha localidad. Los días 12 y 13 de abril se augura un éxito la fiesta carnestolenda en esta playa bajo el nombre de Renace, recordemos que nuestra playa es la más importante del centro de Sinaloa. Autoridades estatales, a través de la secretaria de turismo, en coordinación con el comité organizador y autoridades municipales, están sumado esfuerzos para que esta fiesta se disfrute por chicos y grandes por lo que habrá música, color, ambiente, deliciosa gastronomía y un paisaje con un excelente clima, según pronósticos. Además, las autoridades declaran que garantizan seguridad y servicios públicos. Por otro lado, el arranque del operativo estatal para Semana Santa que da el gobernador de la entidad regularmente también se realiza este fin de semana y por ello, todos los involucrados ya se preparan para vigilar los diversos puntos turísticos de mayor afluencia porque si el comportamiento sigue este fin de semana y no hay ningún imprevisto de impacto social, nuestras playas serán muy visitadas. Y también, el domingo 13, es la carrera de Cruz Roja, Juntos salvamos vidas. En ella se competirá en dos categorías con dos circuitos, uno de cinco y otro de 10 kilómetros. El costo de inscripción será de 350 pesos y habrá muchos premios. La salida está planeada a las siete de la mañana con 30 minutos, así que se espera mucho movimiento... LEOS TRABAJANDO... El club juvenil está haciendo una campaña de recolección de juguetes, nuevos o usados que estén en buenas condiciones y que no usen pilas y agrego, que no sean bélicos. El club, supongo, tiene una campaña de repartición de los mismos para este 30 de abril, por lo que el 28 es el último día de la colecta, esperando haya suficiente participación... DESDE ALEMANIA... Desde el pasado fin de semana, Alejandra Urías está de visita en esta su tierra acompañada de su familia, Robin y el pequeño hijo de ambos. Vienen a disfrutar de la familia, los antojitos que no hay allá y del clima, del sol que tanto se necesita y que, si bien se debe recibir con algunas precauciones, en ese país con un frío extremo en invierno y parte de la primavera, seguro lo van a disfrutar. Disfruten su estadía... LAS MAÑANITAS... Que suenen la tradicional canción para quienes están cumpliendo años como es el caso de Jorge Bojórquez, Heruviel Ramos, Fili Plata Morachis, Gemma Valles, Giovanna Montoya, Beto Godoy, Valter Torres y Malena Acosta. Hoy cumple años Carlos Soto Tanory y mañana lo harán Jaime Corrales Aguilar, Serene García, Priscila Domínguez y Benigna García. Para todos, mis mejores deseos ... INTERÉS PÚBLICO... Los temas de política partidista no son del agrado de muchos, salvo de los que lo viven por ganas o por intereses, más abundan los últimos. En el municipio, PRI, PAN y Morena traen a su interior división y disfrazada de libertad, se están dando con la cubeta, los dos primeros, juntos y separados, los de MOREA no ocupan externos, con los que lo conforman, tienen. La cercanía del 2027 y el querer ser parte, recuperando lo que muchos sienten propios por diversos temas, están en disputa de lo que queda y del divisionismo que nada les abona y que hará la salida de unos cuantos a otras corrientes, iguales o peores de las que quieren huir para sumarse y ayudar a Navolato, así dicen, solo repetimos. El PAN con su confrontación con el alcalde a través de sus funcionarios dentro del gabinete, así como la división al interior de las dos corrientes locales que parece su líder estatal impulsa y que en lo corto expresan no estar de acuerdo, pero juegan el juego. EL PRI estrenando liderazgo estatal se verá qué movimientos dará en lo local porque se dice, harán movimientos. El PT se mantiene a las indicaciones del representante estatal y diputado federal, Fernando García, que ha sabido mantenerse siendo uno de los navolatenses mejor posicionados con algunos actores políticos conectados con la Cámara de diputados y senadores. Por otro lado, el partido Verde local ha tenido algunos pequeños movimientos que no van todavía al ritmo que promueve su líder estatal, Ricardo Madrid. También Movimiento Ciudadano también es poco su movimiento local y seguro su presidente Sergio Torres trae su plan para Navolato. El PAS con poca presencia, se activaron para temas relevantes dentro de su alma mater y pasando el proceso, seguro habrá algo de actividades... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.