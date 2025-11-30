Al Son de Navolato

“En México estamos divididos entre el bien estar y el mal estar”... Definitivamente, el corazón de la nuestra ciudad se mueve diferente cuando se instala la verbena. Le da movimiento, luz, armonía y me atrevo a decir que hasta cierto grado de tranquilidad ¿Por qué? Por el hecho de no ver sola la plazuela como casi todo el año está y más por las noches. Que se instale la verbena, además de lo que dije anteriormente, mover a la población y ganar unos kilitos extras al ir a pasear y saborear un poco de todo lo que ahí se puede comer es un gran atractivo para chicos y grandes, el año que no se instaló por la muy cuestionada remodelación de la plazuela, la ciudad en esa ocasión decembrina no lució igual. Ahora que nuevamente la disfrutamos y consumimos, los propietarios de los puestos deberían (ya lo he dicho en otras ocasiones) invertir para que los puestos, por lo menos los que rodean la plazuela, tengan una similitud de modo que visualmente se vea mejor, tenga mejor apariencia. Hoy que inicia el último mes del año y para muchos el mejor, aumentará las visitas a este espacio y si tenemos personas que no residen aquí y vienen para disfrutar en familia esta fecha, el primer lugar a visitar será la verbena... También en estas fechas las visitas a la playa se dan, aunque con lo que acontece en el tema de inseguridad en la entidad y el país, muchas de las familias que gozan tener casa o departamento en la zona de nuestras playas no están asistiendo con regularidad ni tampoco están siendo rentadas para disfrutar del fin de año. Los que han venido recientemente, saben, que la zona se ha mantenido con tranquilidad y han disfrutado de nuestras maravillas naturales, pero manteniéndose siempre alertas por si se suscita algo repentino. Veremos el comportamiento y que, si se mantiene tranquilo el sector, este recobre a sus visitantes habituales... Y habituales seguramente serán las visitas a la tienda Liverpool Exprés recientemente inaugurada y que tiene en su haber todas las promociones que la marca mantiene a nivel nacional y aunque no todo está en físico, se puede adquirir en línea y recoger en esta tienda que también se informó, podrán solicitar su tarjeta de crédito... El próximo miércoles 3 de diciembre se conmemora el día internacional del voluntario Cruz Roja y la delegación local, en sus instalaciones, inaugurará un espacio físico para rendir honores de forma permanente a los caídos en esta noble institución. Olga Téllez, presidenta del patronato coordina dicho evento... El próximo 6 y 7 de este mes se llevará a cabo el evento Altata 130, ruta de carrera con vehículos como bochos, motocrosss, razer, bugys, entre otros. El evento se realizará en La Marina, dentro de Isla Cortes... Canaco Culiacán celebró aniversario de creación y su actual presidenta, reelecta, la navolatense Lupita Zavala se anotó un 10 en un gran evento, multitudinario. Entre los logros que deberá presumir es la reapertura de la subdelegación Canaco en Navolato. Felicitaciones... Es momento de felicitar a los que saborean pastel por cumplir años como es el caso de Livier Torres quien reunió a parte de su familia y un nutrido grupo de amigas en Isla Cortes, donde desayunaron al compás de música regional. También están de festejos Marlén Marentes, Valeria Casillas, Sandra León, Xitlálic Medina, Claudia Barrón y Jariclia Miller. Hoy cumplen años Lupita Rico y Carlos Cisneros. Mañana festejará su aniversario de vida Blanca Cristina Plata. Para todos, mis mejores deseos... Mis lectores, nos leemos en el periódico Noroeste el próximo lunes, Dios mediante.