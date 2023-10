“Algunos males traen cosas buenas”... CON FUERZA... El equipo de basquetbol Empacadores de La Palma está buscando mejorar en esta temporada y para lograr buenos resultados se optó por nuevos elementos al equipo, empezando por el Coach, Mario Andriolo, quien debe trazar la ruta para mantener al equipo nuevamente como campeones, que ya han sido de la Liga de Baloncesto del Pacífico. Este equipo que representa a la sindicatura de Villa Ángel Flores, pero también a Navolato en general, incluyó nuevos jugadores como son Yeye Inzunza, Ronald Lawton Jr. Leroy Dawis y Bily Balogun. Estos refuerzos vienen para mejorar el nivel en la cancha y mantener a la afición con la esperanza de hacer un gran papel y alcanzar un bicampeonato... CAÑERO CULTURAL... El próximo mes será muy activo culturalmente hablando, es el mes del Cañero Cultural, el programa que reúne artistas locales, nacionales y extranjeros, si bien nació con la idea de mostrar lo nuestro, también traer artistas externos ayuda mucho al movimiento local, estos hermanamientos motivan a la ciudadanía a involucrarse en el ámbito de las artes. Este año iniciará el próximo 9 de noviembre con la presentación del cancionero navolatense llamado, Desde Navolato canto, creado por Pablo Sáinz y Alberto Cordero. Impresos, a la venta, estarán 400 impresos a la venta y se pueden comprar a través de Amazon. Para los amantes de la música y de canciones con letras de navolatenses para el mundo, este es el momento ideal de adquirirlo. Durante la presentación, que será en la plazuela Vicente Guerrero, la rondalla Tahue, entonará para los asistentes, canciones compuestas por oriundos del municipio, que vienen dentro de este cancionero. También ya se prepara la fiesta de exposición del arte, del 24 al 26 del próximo mes y lo que se recaude será destinado para la Ciudad de los Niños. Pronto les daré más detalles... TELETÓN 2023... Hace unos días el basquetbolista y ciclista Aarón Hermosillo compartió en sus redes sociales un pequeño video que muestra su colaboración en el video que se presentará en el próximo Teletón, que este año será para abrir un CRIT en Mazatlán. Este video es una colaboración con marcas como Caffeino, Vix, Cinépolis y Televisa. Aarón además de participar en este programa que muestra cómo se sale adelante aun a pesar de una discapacidad de una pierna, la historia de vida de Aarón es más ejemplo que su aparición en este emotivo video, su accidente donde perdió una pierna marcó su vida, pero eso le dio el empujón para ser mejor y los resultados resaltan al conocerlo... FELIZ CUMPLEAÑOS... Felicitamos a los que celebran la vida como es el caso de Rubí Ramírez, Sandra Cuevas, Kena Cardoza, Clarita Santibáñez, Korina Tamayo, Aureliano Rivera, Pedro Leal, Gaby Godoy y Sara Peñuelas. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Una de las emociones de un amplio sector de la población local es sin duda, la instalación de la verbena en nuestra plazuela Vicente Guerrero. Muchas son las voces que consideran la fecha como las más esperadas para salir a pasear. Regularmente se instala a principios del próximo mes por lo que faltan pocos días para la algarabía que se hace durante ese período... Empezaron a operar con aparentes encuestas en las colonias y comunidades, esto ante la cercanía del proceso electoral, promoviendo figuras que están al frente de espacios públicos, con el objetivo de socializar nombres, que, si bien no están dentro de la ley, se vale si esta no se aplica... Quien continúa una promoción muy fuerte, que me atrevo a decir, la mejoró en medios tradicionales es el famoso dermatólogo Orlando Lemus. De tiempo atrás ha estado presente a través de los servicios que ofrece como especialista en la piel y la estética, pero también, presente en apoyo a la sociedad, a través de ayuda que brinda en diferentes actividades de educación, salud y apoyo social. Seguramente el navolatense tiene una campaña ideal para la política por lo que no descarte su aparición... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter ahora X @jesvanpal. Hasta la próxima, Dios los bendiga.