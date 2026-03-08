Al Son de Navolato

Altata será un centro de concentración desde este mes, muchos eventos se tienen contemplados, todos en convivencia. El primero de estos, tiene el objetivo de apoyar al grupo de Cáritas Navolato, en Altata, se llevará a cabo una exhibición de motos convocada por el Club Navolato, no solo a nivel municipal, la invitación a las diversas cofradías de lejos y cerca del municipio que usan motos, todas están siendo convocadas. Sabemos que todos los amantes de estos equipos gustan de recorrer distancias para convivir y eso casi asegura el éxito de este evento. El comité organizador facilitará la explanada de Altata, donde habrá música en vivo y diversos concursos que empezará todo a partir de las 13 horas. La entrada será un kilo de ayuda de alimentos no perecederos. La cita es el próximo 29 de marzo, ya al inicio del periodo de Semana Santa... Otro de los eventos es el carnaval de Altata, que está muy esperado y todos, con muchos ánimos. Con el lema, Oleaje de alegría, y elegida la corte real, el domingo 15 se hará una caravana previa para que vayan agarrando ambiente, esto en el malecón de Altata. Las coronaciones están programadas para los días 27 y 28 de marzo, quedando para el domingo 29 el recorrido por el malecón. Es en estas fiestas cuando grupos musicales se dan cita para animar a la gente, que es mucha, a divertirse y pasar horas de alegría. Así que vaya programando para divertirse... Y también en la bahía Cruz Roja tiene contemplada su carrera “Juntos Salvando Vidas 2026”. En esta segunda edición, la justa pedestre se realizará también el 29 de marzo a partir de las siete de la mañana. La presidenta del patronato Olga Téllez, con su equipo de voluntarias, impulsan a que sea un evento exitoso, de hecho, se esperan más de mil 500 participantes. Si bien es cierto que la carrera busca obtener recursos, también busca promover la cultura de la prevención y la atención a la salud. Las inscripciones siguen abiertas en Cronohub y su portal de internet www.cronohub.com... Por otro lado, la bella Dayana Hernández Pérez vive la experiencia en el concurso Miss Planet International que se está realizando en Camboya, al sudeste de Asia. Por México están dos representantes, ambas sinaloenses, Cristina Meza de Los Mochis y por Navolato, Dayana Hernández. Ambas ya concentradas en Phnom Penh, ciudad sede. Dayana porta la banda Riviera Maya y va muy bien preparada para darlo todo en este evento que se realiza por quinta ocasión a nivel internacional. La final será el próximo 13 de marzo y podrá ser vista a través de las redes sociales de la misma organización missplanetinternational.org. Mucha suerte para ambas, pero principalmente, a la que lleva tantito de nuestro municipio... Para felicitar a los que cumplen años como es el caso de Liliana Zamora, Luis Montoya, Gerardo Vega, Carmen María y Ana Lucía Montoya, Diana Urías, Alejandro Sánchez, Carlos Plata y Juan Carlos Hernández. Hoy cumplen años Vicente León y mañana lo harán Ana Rodelo, Karla Hermosillo, Niña Félix y Juan Carlos Berrelleza. Para todos, mis mejores deseos... Ayer se conmemoró el Dia internacional de la mujer y seguro, muchos eventos se han realizado buscando enaltecer la labor de las féminas, ojalá el respeto a sus derechos sea uno de los compromisos de todos asumir... Mis lectores por el momento me despido, recordando que nos leemos en el periódico Noroeste el próximo lunes.