Al Son de Navolato

“Después de la pandemia del Covid, muchas cosas cambiaron en nuestra sociedad”... Inició la colecta de Cruz Roja Sinaloa y el banderazo para la recaudación local está anunciado para el próximo jueves 05 de marzo en punto de las 09:00 horas en las instalaciones de la institución, por ello, Olga Téllez, presidenta del patronato de Navolato está ultimando todos los detalles para este importante acto. La convocatoria para la obtención de la meta a recolectar irá de la mano con el tradicional boteo, por lo que todos los que son parte de este organismo estarán muy activos durante la campaña. Todos a cooperar ... Se realizó la XXIX Asamblea Anual y el XXV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Cronistas Deportivos emisión 2026, logrando la asistencia en la ciudad sede, Hermosillo, 19 representantes de asociaciones estatales y alrededor de 100 comunicadores deportivos. Durante la asamblea, se hizo entrega de dos premios nacionales “Fray Nano” y “Ángel Hernández”, clase 2024 y 2025 respectivamente. Los galardones fueron para dos sinaloenses, Martín Manuel García Castillo y para el navolatense, Marco Fabricio Urías, director general del portal informativo Punto Ciego. La distinción para Marco Fabricio llega en sus primeros 20 años de carrera en la comunicación, informando de los deportes. Estar vigente durante dos décadas en este medio, no es cosa menor, relatar historias, reseñas, hazañas de los deportistas en diversas categorías, de formal local, nacional e internacional. Que sigan los éxitos para Fabricio Urías... Los Soles de Ojinaga son un equipo destacado en la Liga de Básquetbol Estatal de Chihuahua, conocidos como uno de los conjuntos con más campeonatos en su historia. Para la temporada 2026, el equipo, bajo la gestión de Lucy Marrufo y el coach Jean Serrano, busca el éxito en el Poliforo de la ciudad y entre los nuevos refuerzos llega el navolatense Pedro Leal Reatiga y asume el gran compromiso para dar todo en la duela. Pedro trae mucha escuela en este deporte, ha participado en diversas competencias nacionales, mostrando buena estrategia en la capacidad de defensa, por lo que, en esta nueva temporada, la estructura del equipo se consolidad... Recobra la afluencia la bahía de Altata y todos sus alrededores, esto los fines de semana. Las ganas de salir y el calorcito que nunca se ha dejado de sentir, ha permitido que lleguen más visitantes y eso permite que se genere confianza social y que los diversos prestadores de servicio den un respiro y se preparen para el período de descaso en Semana Santa. En algunos portales se ofrecen ya la renta de casas y departamentos en Altata, Isla Cortés, Yameto y El Tetuán Nuevo... Los festejos para quienes cumplen años no podemos dejar pasar y por ello felicito a Luis Burgueño, Adriana Corrales, Luz Irene Verdugo, Julio Bolaños, Rafael Cabrera, Edgar Burgueño, Briseida Acosta, Sonia Cuevas, José Manuel Chu, Zobeyda Obeso, Juan Alonso Martínez, Clark Rincón, Juan Carlos Jacobo y Rodolfo Verdugo Moreno. Hoy cumplen años Octavio Campoy, Ramón Rivera, Roxana Beltrán, Champy Medina, Daniel Calderón y Jorge Burgos Tamayo. Mañana lo hará Alejandra Gaxiola. Para todos, mis mejores deseos... Por tercera ocasión Lupita Zavala Yamaguchi preside Canaco Culiacán, su ratificación se dio en la pasada elección en un universo de mil 14 socios votando solo 396 y de estos, 207 votos permitieron la ratificación de la navolatense y los 187 en contra, distribuidos en los dos contrincantes que se quedaron en el camino. Mucho éxito... El tema de la elección de síndicos y comisarios está en el camino y como siempre, con muchos cuestionamientos por los participantes a las autoridades municipales que organizan el ensayo político para el 2027... Mis lectores, nos leemos en la sección Gente del periódico Noroeste el próximo lunes, Dios mediante.