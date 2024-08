“Navolato es de todos, pongamos de nuestra parte y hagámoslo crecer”... RECONOCIMIENTO BOMBERIL... Se llevó a cabo la celebración para reconocer a los bomberos de Navolato, quienes siguen fuertes para atender los temas en los que la ciudadanía se expone en cualquier momento de su vida. El evento se realizó en las mismas instalaciones y rodeado de familia y amigos, los bomberos y voluntarios fueron reconocidos luego de recibir la bendición de Dios en una homilía en la iglesia San Francisco de Asís. El acto protocolario emotivo por el hecho de hacer notar la importancia de los bomberos para la tranquilidad y desarrollo del municipio. Pedro García, comandante, reconoció el esfuerzo diario de estar listos para dar atención en todo sentido y agradeció la confianza que han tenido. Quien aquí escribe, en mi calidad de presidente del patronato, hice extensivo el agradecimiento a quienes han apoyado la causa de sostener a los bomberos y hacerlos crecer en su atención con la apertura de la subestación en Altata. En este evento también se hizo el reconocimiento al bombero y voluntario del año, recayendo el primer reconocimiento en Kevyn Daniel Gómez Alvarado y el segundo en Osnel Humberto Ramírez López. Los bomberos y voluntarios recibieron diversos obsequios, un desayuno y un rico pastel. Se dieron cita autoridades municipales y empresarios de la localidad. Por la noche se realizó una fiesta en su honor. Definitivamente, tenemos a unos grandes héroes que están listos para ayudarnos... FELICIDADES NAVOLATO... Mañana cumple 42 años de municipalización Navolato, y este año perdemos la identidad de ser el municipio más joven, ya vienen dos más que nos desbancarán, Juan José Ríos y Eldorado. En estos años de avances y retrocesos, lo mismo por las autoridades locales en turno como la apatía y en algunos casos, participación ciudadana, no veo los avances que, en cada ejercicio, aseguran, hemos crecido. Considero que nos falta mucho por lograr y si logramos avanzar en un punto, en otro, vamos para atrás. Hace falta más que ganas para lograr el desarrollo que queremos y merecemos. En este aniversario vamos a tener que reconstruir muchos temas que han quedado en el olvido y exigir mejores prácticas ciudadanas y gubernamentales, las nuevas generaciones no ven viable el desarrollo en su tierra y están optando por salirse buscando nuevos horizontes y eso es un negativo constante para quienes ostenten las riendas del municipio. Navolato no es solo del grupo en turno que gobierne, es de todos y aquí la inclusión debe aplicar, todos debemos poner nuestro granito de arena por el bien de nuestra tierra. Felicitaciones a Navolato y todos los hombres y mujeres de bien que han procreado a seguir construyendo un mejor municipio... CELEBRANDO CUMPLEAÑOS... Esta semana felicitamos a los que cumplen años como es el caso de Rosa Rodelo, Pablo Jacobo, Esteban Valenzuela, Manlio Abel Jacobo, José María García, Delfy Estolano, Érika Musso, Karla Álvarez, Paola Juárez, Angelita Gil, Carlos Ortega y Maru Bolaños. Hoy cumple años Paty Morachis y mañana lo harán Mariza López, René Rico y Manuel Reyes. Para todos, mis mejores deseos... OPINIÓN PÚBLICA... El viernes pasado en sesión virtual, el Tribunal Electoral de Sinaloa aprobó contar con dos casillas y el paquete que apareció en Guamúchil y que muchos desconocemos si son boletas o votos, pero nadie sabe cómo aparecieron en el Évora. El tema además de este conteo de dos casillas, estas boletas o sobres que se trajeron de Guamúchil a Navolato, podrían ser contadas. Cabe mencionar que este reconteo de votos, en este posicionamiento (el original) de la primera sentencia, se había rechazado la petición que se hiciera para el reconteo parcial de votos de algunas casillas que fue solicitado por Morena, pero con los resultados del proceso electoral pasado, se solicitó el reconteo y se hará el día del cumpleaños 42 del municipio. La impugnación que realizó Morena ante la Sala Guadalajara, ésta revocó dicha sentencia y ordenó que se analizara el nuevo reconteo, lo cual fue aceptado por los Magistrados locales y se hará en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Navolato. De este proceso, veremos qué pasa o más bien, quién impugna... En los cambios del gabinete del gobierno del estado, el navolatense Jaime Montes fue removido de la secretaría de agricultura a la dirección general de Cobaes donde se empapa del tema académico administrativo... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.