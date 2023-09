“Las personas de alma grande no caben en cualquier parte”... HOSPITAL FUNCIONAL... Hace unos días conocí a la directora del Hospital Integral de Navolato, Alma Valdez, quien muestra mucha actitud y pasión por activar al nosocomio. Originaria de Culiacán, la directora está restructurando las áreas para brindar servicios de mejor calidad y de hecho comentó ante el grupo que estábamos, de estar listo el hospital para muchas emergencias, ella dirige para dar atención a los enfermos y dar resultados a la población del municipio que los requiera. De hecho, hizo algunas donaciones a bomberos, cruz roja y protección civil en materia de equipos especiales que decidieron distribuir en las corporaciones mencionadas. Los resultados de su trabajo también se los debe al equipo que le rodea, la también doctora es gestora ante la secretaria de salud del estado para dar garantías de servicio con medicamento y equipo de emergencia. Es bueno compartir las mejoras a este hospital. Ojalá también el del IMSS se le inyecten recursos, le urge una remodelación y ampliación de sus áreas de servicios y equipos de trabajo... TRABAJO LITERARIO... La navolatense Alejandra Arce sigue ampliando sus publicaciones. Las novelas de amor que le han sido publicadas en edición impresa y otras en forma digital, le han permitido aumentar sus seguidores y animado a seguir escribiendo. Entre los libros publicados que se pueden encontrar a través son Amazon Hank Inmortal, Fallen, Agata y Dominick. Ese amor por escribir le ha catapultado, disfrutando lo que hace y motivando los sentidos a quienes han tenido oportunidad de leer sus obras. Pocos son los navolatenses que tienen obras literarias y da gusto que una de ella sea Alejandra... PRESENTARÁ LIBRO... El próximo miércoles 6 de septiembre Aylín Britzel Beltrán Cañedo, estará presentando en el restaurante La Estación su libro de poemas, titulado, Mi viaje sola a la playa. La también estudiante de actuación ha hecho varias presentaciones en diversos lugares del país y ahora toca a su estado. Sabemos que está emocionada de regresar a su tierra con su primer libro bajo el brazo, está cosechando los frutos de su entrega a las artes. La cita será en punto de las 18:00 horas... SEGUNDO ANIVERSARIO... Fabricio Urías Sánchez está muy contento en poder celebrar el segundo aniversario de su revista digital denominada Punto Ciego. El navolatense sigue empujando su trabajo a través de las plataformas digitales y buscando ampliar su contenido y, por ende, su número de seguidores. Felicidades, que sigan los éxitos... LOS FESTEJADOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Ros María Ramírez, Briseida Acosta, Vanessa Godoy, Evelio Plata Madrigal, Roberto Castro, Jesús Ramón Benítez, Socorro Ramos, Aracely Hernández, Paty Gaxiola, Susana Ruiz, Yani Verdugo, Rodolfo Carrillo, Donny Armenta, Santiago Hion., Lavinia López, Hortencia Rangel, Lucy Bustamante y Ana María Méndez. Hoy Jesús Arturo Alcaraz. Mañana lo harán Clarissa Aldapa y Luis Enrique Estolano. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Mientras a nivel nacional y estatal los presidentes de los partidos del PRI, PAN, MC y PRD están en roces por lo que cada uno quiere jalar para sus respectivos grupos, en lo local buscan cómo transitar, buscando sumar al PAS. La suma de la última contienda les pudiera dar un gane y obtener un gobierno de coalición. Veremos si transitan y les permiten esos arreglos y que al final sean respetados por las cúpulas... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter ahora X @jesvanpal.