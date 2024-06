”La forma en la que tratas a los demás es lo que habla de ti”... VISIÓN CODESIN... Con el objetivo de concretar la posible apertura del canal de navegación ubicado en la llamada Boca La Palmita, en la bahía de Altata, sigue considerándose. Recordemos que Altata fue puerto de gran altura y eso permitió traer desarrollo en los inicios del estado, algo así puede volver a generarse si las condiciones continúan. El presidente ejecutivo de Codesin, Héctor Ley y el director general del mismo, Juan Ernesto Millán, están impulsando los acuerdos basados en todos los análisis que se realizan para reabrir el canal de navegación a mar abierto. La propuesta ya está en la mesa de Conapesca, su director general, Jorge Avilés estuvo presente en una de las reuniones donde se gestionó recursos para la ejecución de dicha obra en la que la sindicatura pueda llegar a otro nivel de desarrollo... SALUD DIGNA... Recientemente Jesús Vizcarra Calderón conformó la Asamblea General de Salud Digna, que en la celebración de la constitución de dicha asociación civil, que ha dado salud a miles de personas en diversos lugares del país, reunió a miembros considerados con alta calidad humana y sentido de bien común, de modo que ayuden a preservar los valores y la esencia humanista de dicho organismo. Recordemos que el empresario, de los más prominentes de Sinaloa y México está casado con la navolatense, Alma Avendaño, quien ha estado a su lado, construyendo importante consorcio de ayuda social. Entre los 100 integrantes aparece el nombre de Elvira Escamilla, que, si bien no es oriunda del municipio, si casada con uno oriundo de Navolato y, además, directora general del grupo Forja que por años ha coadyuvado en la educación de muchas generaciones en esta tierra... CAFEÍNA GRIS... El talento de la banda Cafeína Gris, sigue mostrándose y llegando a más personas a través de sus presentaciones y escuchando su música en diversas plataformas. Recientemente lanzaron el video de la canción Sueño, la sexta melodía de su último álbum titulado Lado B y ha sido un hit, esto ha permitido que la banda esté con más propuestas para sus presentaciones. Felicidades... CULMINAN ESTUDIOS... Son muchos los jóvenes que están cerrando y otros por concluir, estudios en diferentes niveles académicos, dos de ellos Christopher García y José Pablo Cabrera cerraron su ciclo de estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Sinaloa, concluyendo la carrera de negocios y comercio internacional. Felicitaciones y el mejor de los éxitos en su etapa laboral... INTERÉS PÚBLICO... Sigue en los tribunales electorales la elección para la presidencia municipal por lo que, en algunos, la angustia seguirá presente por ambos grupos en algunos de los integrantes, Mientras esos suceden y definan dichas instancias, Margoth Urrea no podrá regresar a cerrar su ciclo de gobierno. Por otro lado, Jorge Bojórquez, alcalde electo, continúa su gira por el municipio, haciendo acuerdos y escuchando a la población para construir las bases de su periodo de gobierno confiando que las autoridades electorales mantengan su gane en la votación... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Carmen Montoya, Verónica Bolaños, Iván Gastélum Pereznúñez, Arturo Guerrero Sainz, Daniel Borraz, Paulina Estolano y Dora Elia Godoy. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.