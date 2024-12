Al son de Navolato

“Nunca podremos cambiar a la gente, el tiempo ni el pasado”... BODA MEXICANA... Mi estimada Gabriela Godoy Bojórquez contrajo matrimonio con Francisco Martínez Sánchez en el pueblo mágico de Tequisquiapan, Querétaro; por lo que familia y amigos viajaron a dicho estado para ser parte de ese momento especial. Los invitados foráneos disfrutaron de una alegre callejoneada por el centro histórico y de ahí, se reunieron en una recepción tipo rompehielos para saludarse y ambientarse al lugar. La bendición religiosa se llevó a cabo en la parroquia Santa María de la Asunción y posteriormente, los invitados se trasladaron al hotel hacienda Las Delicias, donde fue la regia recepción. Con un estilo mexicano fue decorada la fiesta, por lo que el mole y tequila fue de lo más fluyó durante la celebración, la cual estuvo amenizada por las primeras horas de un dj de la localidad, y luego por el toque sinaloense, una banda de música de viento. Los ahora esposos se dieron el tiempo para disfrutar y atender a los invitados locales y foráneos, estos últimos presumen que la pasaron de lujo. La luna de miel quedará para fecha próxima, ya que la actividad laboral de ambos no les permitía viajar al lugar que ya eligieron y, además, la cercanía a las fiestas decembrinas que quieren disfrutar con los suyos les impidió hacerlo en estos momentos. Gaby tiene algunos años que reside en Querétaro, donde encontró el amor e inició su nueva familia. Vaya desde aquí una afectuosa felicitación para ellos... SE CASARON... Los que también unieron sus vidas ante el Todopoderoso es la pareja que integran María Niebla y Joaquín Rubio y la bendición religiosa la recibieron en la iglesia San Gabriel, a donde se dieron cita los papás y padrinos quienes elevaron su oración por la felicidad del nuevo matrimonio. Durante la asamblea religiosa, las notas del Ave María se escucharon con los coros del mariachi. Después de la homilía todos sus invitados se dieron cita en un majestuoso jardín de conocido lugar en Culiacán donde brindaron por la felicidad. Después de levantar las copas, todos los asistentes siguieron de pie, pero ahora en la pista, donde bailaron y cantaron con la banda Maestría Suprema. Al día siguiente, el punto de encuentro fue en Navolato, donde había rica comida, mucha bebida y alegre música para que todos los asistentes siguieran viviendo tan inolvidable evento para María y Joaquín. Les deseamos sigan con muchos momentos de felicidad y formen una gran familia... A DIVERTIRSE... Para chicos y grandes no va a estar nada mal un poco de diversión en estos días de estrés y de noticias bélicas. Para su conocimiento, mañana es el día internacional del payaso y localmente tenemos a muchos que hacer reír y han convocado a todos para que participen en una gran fiesta popular. Primero con un desfile por las calles principales de la ciudad y posteriormente, un festival de bromas, risas y música en el teatro del pueblo. La fiesta dará inicio a partir de las 17:00 horas... INTERÉS PÚBLICO... La nueva administración pública ya empezó a operar con aciertos y errores como todas al inicio, sus acciones se están notando, ya sea para bien o para mal, según las perspectivas de cada ciudadano. Al interior del ayuntamiento decisiones administrativas y políticas, ajustes naturales en el ámbito del servicio público y al exterior, atender demandas del ciudadano. Uno de los entes que es parte del municipio es el sistema DIF y que a través de su presidenta Mariela Berumen, esposa de Jorge Bojórquez, presidente municipal de Navolato, ya empezó a impulsar acciones en diversas líneas de atención y que han sido dirigidas por Javier Inzunza, recién nombrado director de dicha paramunicipal. Por cierto, ya se instalaron decoración navideña en el corazón de la ciudad que armoniza con la verbena popular... LOS CUMPLEAÑEROS... Hay que felicitar a los que festejan un año más de vida como es el caso de Daniela Félix, Giovanni Vázquez, Beatriz Félix, Paola Beltrán, Mariela López, Alejandra Uraga, Miriam García, Elizabeth Malacón, Aldo González, Gemma Quevedo, Rodrigo Tamayo Lugo, César Alcaraz, Marco Bolaños, Ninfa Burgos, Óscar Félix y María Fernanda Gaxiola. Mañana cumplen años Livier Torres, Norma Loya y Luis Alfonso García. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com, hasta la próxima semana, Dios mediante.