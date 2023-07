“Hay que atreverse a ser feliz”... GRAN EVENTO... Hace unos días el otrora ingenio La Primavera fue el escenario para un festival artístico cultural en honor a los obreros que fueron la mano de obra en esta empresa. Al pie de los famosos pitones que lucieron iluminados, artistas como Virusz y los grupos Cafeína Gris y Orto fueron convocados por el movimiento denominado El Cañero Cultural para este homenaje a los ex trabajadores de dicha fábrica. La participación de los artistas hizo una gran noche, presentando a la vez videos de las interpretaciones de la noche que pusieron a los pocos asistentes, animados a corear las melodías. Se tuvo que hacer una selección para que corrieran las invitaciones y reunir a un determinado grupo, no más de 50 personas para no poner en riesgo a los asistentes porque recordemos que lo que queda al interior son edificaciones ya viejas, dañadas por los años. La luz y el sonido para los artistas y detrás lo que queda de la fábrica hacia cimbrar las emociones de muchos de los ahí asistentes, quienes agradecimos tanto la invitación como el espectáculo en este homenaje. Al concluir se hizo entrega de un reconocimiento al impulsor de este evento, Jesús Barraza, quien agradeció el apoyo de todos los involucrados. Una noche especial, mágica, en un escenario que difícilmente lo volveremos a ver así. Felicitaciones a todos los involucrados... REFUGIO VERANIEGO... Con las vacaciones para muchos y ante la cercanía a Altata, esta es sin duda de las épocas con presencia permanente del turismo en todos los conceptos que tiene la sindicatura. Quedaron atrás los tiempos de tranquilidad en los que algunos famosos como Yolanda Andrade, Monserrat Oliver, Paulina Rubio, Salma Hayek, Verónica Castro, entre otros, optaban por venir a El Tambor, un lugar poco concurrido, ideal para el descanso y disfrutaban a la par del viejo Altata. Los tiempos han cambiado y ahora desde Yameto, El Tambor, Isla Cortés, Altata, Tetuán Nuevo y Tetuán Viejo son los lugares que vemos a muchas personas residiendo en casas propias o rentadas. Algunos de la capital sinaloense que incluso despachan sus negocios desde la playa y otros casos, de turismo nacional y hasta internacional, porque poco a poco nos llegan visitantes de algunas ciudades de Estados Unidos, que al estar de paso por nuestro país optan llegar y afincarse por algunos días aquí. El problema para esta zona sigue siendo los servicios públicos, principalmente el abastecimiento de agua y claro, el mantenimiento del malecón. Altata da para más y por ello el concepto Isla Cortés sigue siendo muy rentable para la inversión y pronto veremos más obras en esta zona. Con este calor, siga disfrutando de lo que tenemos en esta zona de la costa, solo ayúdenos a mantenerlo limpio... LAS GRADUACIONES... Felicitaciones a los culminan estudios de todo tipo y dan un nuevo paso en sus vidas. Las graduaciones son lo de hoy y deseamos el mejor de los éxitos... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero felicitar a los que cumplen años como es el caso de César Cabrera, Renata Cuellar, Silvia Villalobos, Celyda Hernández y Orestes Pineda. Hoy cumplen años Raúl Achoy Ramírez y Adrián Rivera. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Con mucho interés está el PRI Navolato buscando definir quién sea el que dirija los rumbos para la elección del 2024. Aunque algunos han renunciado y otros han perdido el interés, la votación anterior les permite estar dentro de la competencia por los que siguen, buscan dar la pelea. La idea de que fuera una mujer y que ya se manejaban algunos nombres, ha cambiado, ahora se impulsa la figura de un hombre que ya ha estado en el servicio público y que tiene buenas relaciones con los priistas de la localidad... La visita del gobernador Rubén Rocha Moya a Navolato trajo consigo la pavimentación de una zona importante en la sindicatura de Villa Juárez y hacer crecer está región por demás movida social y económicamente, incluso, con más población que la misma alcaldía central ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido, no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o Twitter @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.