“Los equilibrios nos han hecho avanzar”... REPRESENTANTES MEXICANAS... Estudiantes del Tec. Milenio Culiacán ganaron su pase a un mundial en temas de emprendimiento. El equipo integrado por cuatro jóvenes de ingeniería industrial, las dos primeras oriundas de Navolato, Britany Esparza, Alejandra Soto, así como Diana Miranda y Flor García con el producto Tasty Shrimp, participaron en la competencia nacional Enactus 2024 realizado en el Centro de Convenciones Citi Banamex. Entre 48 proyectos entre varias instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la UNAM, UNITEC, entre otras, resultando ganadoras las antes mencionadas. Este producto está hecho 100 % con base de las cabezas de camarón, este producto es un condimento natural que además de poder contribuir a disminuir la contaminación en el campo pesquero de Dautillos, donde surgió la idea, también podría generar ingresos extras para los pescadores de esta comunidad y de cualquier otra que lo desarrolle. Es preciso mencionar que Britany es oriunda de dicho campo pesquero y junto a sus compañeras este proyecto lo han hecho crecer, tanto que irán a representar a México en la Enactus World Cup 2024 a realizarse en Kazajistán los días 2, 3 y 4 de octubre. Previo a este evento internacional, las integrantes del equipo viajarán a Boston para tener conferencias con maestros de Harvard. Además, algunas empresas han tenido acercamientos con las integrantes de modo de respaldar este producto con su marca. Felicitaciones en este pase mundial y el mejor de éxitos en este concurso y con su emprendimiento... UNIENDO ESFUERZOS... Es plausible los movimientos ciudadanos que se hacen por contribuir a favor del medio ambiente a través de tener a Navolato limpio. A través de las redes sociales, se hicieron llamados a unirse para limpiar el canal cañedo, a la altura de la calle Almada, aprovechando que tenía poca agua y ver al fondo toda la basura que había, se juntaron para limpiarlo y pedir a la población, ayude a sostenerlo así de modo que no se vea rebasado si cayera lluvia abundante y tuvieran que soltar agua como recientemente pasó en varias ciudades del país, de una les llovió lo que en ocho meses debe llover. Además de este evento, también el movimiento de animales de la calle, principalmente perros y gatos, sigue fuerte, buscando dar alimento y cobijo a estos seres vivos que sufren el maltrato del ser humano. No se si sepa usted amable lector que hace varios años Navolato tuvo perrera municipal, con el objetivo de tener un control de los caninos de la calle, muchos abandonados y que podían poner en situaciones complicadas a los ciudadanos. Hoy, con el amor a los animales y un espacio de resguardo por parte del gobierno municipal pudiera ser un binomio perfecto para proteger y controlar a los caninos principalmente. Solo faltaría voluntad y destinar recursos para hacerlo y no por parte de los ciudadanos, sino del ente público... LAS VACACIONES... Hoy iniciamos julio y para muchos, principalmente para los estudiantes, llegan las vacaciones y muchos optan por quedarse (la situación económica no ayuda para salir) y disfrutan de lo que muchos no tienen, una playa como la nuestra. Visitando cualquiera de las zonas de playa del municipio, disfrutar del sol, la arena y el mar, combinando con lo que cada quien defina, estos días de descanso bien se puede hacer en nuestros parajes playeros... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Saydee Ortega, Carlos Cuevas, Miguel Calderón, Paola Ramos, Roberto Gil, Kevin Godoy, Paúl Montaño, Gilberto Plata, Adrián López, Magdalena Medina, David Duarte y Gisela Madrigal. Hoy cumple años Carlos Quevedo, Aarón García, Lina Tamayo, Marcia Beltrán, Elmer López y Guadalupe Castro “Lopus”. Mañana estará de cumpleaños Mónica Ponce... |DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.