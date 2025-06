Al Son de Navolato

“La realidad ya superó a la ficción”... ALTATA CRECE... El proyecto Boca “La Palmita”, será sin lugar a dudas, un paso muy importante para detonar la región tanto en el ámbito pesquero como turístico. Esta joya de la corona tendrá apoyo de los tres órdenes de gobierno y seguro inversión privada, tanto nacional como internacional. La extensión de La Palmita abarca 22 kilómetros y son muchos los ojos puestos en este proyecto, es la zona más importante del centro del estado y unas de las más viables para crecer. Tiene ya un tiempo que inició el dragado para abrir el canal de navegación que facilitará el ingreso de grandes embarcaciones, recordemos que Altata fue puerto de gran altura, por ello hay interés en detonar esta zona. Los estudios técnicos han quedado con la guía del Consejo Visión Navolato 2040 y A Navolato voy, con la coordinación para el Desarrollo Económico de Sinaloa (CODESIN) y los resultados de dichos estudios comprobaron la factibilidad del proyecto. Según los resultados se habla de alrededor de 4 mil familias, mismas que dependen de productos del mar y de ellas se desprenden 15 cooperativas pesqueras y serían ellos los principales beneficiados ahorrando tiempo y gastos. Los estudios, según la exposición que se hizo en Cabildo ante las autoridades municipales también facilitaría operaciones logísticas, al contar con un canal funcional que sirva como puerto de resguardo. Habría mayor oxigenación y limpieza del agua, lo cual mejorará el ecosistema local y habría un detonante al turismo náutico, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo de infraestructura y servicios turísticos en la región, que se consideraría la parte más importante por lograr no solo para la sindicatura de Altata en sí, sino para el municipio mismo. Habremos de dar seguimiento y si tiene recursos, vaya haciéndose de algún terreno, departamento o casa, piense en el futuro que pudiera darse en la zona... FENIX CRECE... De un tiempo a la fecha, la marca de super Fénix está creciendo en la ciudad. Tres sucursales se han dado apertura gracias al esfuerzo de Diego López, quien ha estado emprendiendo en crear su propia marca, la forma de dar atención a sus clientes, mantener buenos precios y dar productos de buena calidad. El también ingeniero civil ha también alcanzado la idea de un proyecto de pastelería y está enfocado en cerrar el año fortaleciendo ambas marcas. Desde aquí le volvemos a desear el mejor de los éxitos... ADIÓS ESCUELAS... El período de fin de cursos y graduaciones ya empezó, niños y jóvenes se despiden de las aulas, unos para cerrar ciclos e iniciar otros y muchos, para pasar al siguiente grado escolar. Estos días estaremos en este tema y desde aquí les enviamos nuestros parabienes... LOS CUMPLEAÑEROS... Ahora que estamos en las felicitaciones, lo hacemos también para los que cumplen años como es el caso de Arturo Guerrero Sainz, Verónica Bolaños, Carmen Montoya, Martha Santoscoy, Brenda Milene Hermosillo, Luis Unzueta López, Iván Gastélum Péreznuñez y Paulina Estolano. Hoy cumple años Dora Alicia Godoy. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos la próxima semana, Dios mediante.