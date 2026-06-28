Al Son de Navolato

“Con la recategorización o reclasificación que el Estado hace de muchos elementos que durante años otorgaron confianza, identidad y profesionalismo a diversas actividades, pareciera que avanzamos hacia una decadencia general que termina justificándose bajo el argumento del cambio”... Quisiera equivocarme y ser el único que percibe a Navolato cada vez más apagado. Lo cierto es que basta recorrer sus calles de día o de noche para advertir una realidad que no es nueva, pero que con el paso del tiempo se ha vuelto más evidente: la ciudad luce desolada. Las razones pueden ser muchas. La falta de circulante, la inseguridad, las altas temperaturas o simplemente la ausencia de espacios atractivos que inviten a la convivencia social. Más allá de las fiestas familiares, los funerales, las compras en el supermercado o las visitas a la tradicional tienda cuyo logotipo era una llave, son pocos los lugares que motivan a la gente a salir de casa. Salvo quienes profesan alguna religión y acuden regularmente a sus centros de culto, la actividad social cotidiana parece haberse reducido al mínimo. Restaurantes y taquerías, en ocasiones, lucen semivacíos. Y lo más preocupante es que el verano, considerado históricamente una temporada baja para el comercio, apenas comienza. Se supone que son meses para vacacionar y disfrutar, pero la realidad es que pocos pueden hacerlo, aun teniendo a escasos kilómetros las playas de Altata y El Tambor.

Si noviembre no trajera consigo la tradicional verbena popular, el calendario avanzaría prácticamente sin sobresaltos. Son esos días los que le devuelven color, movimiento y alegría al centro de la ciudad.

Muchos ciudadanos plantean la necesidad de contar con cines, plazas comerciales, restaurantes de cadenas reconocidas o espacios de entretenimiento nocturno. Sin duda serían atractivos importantes y puntos de reunión para las familias. Sin embargo, el problema de fondo no es únicamente la falta de infraestructura recreativa, sino la limitada capacidad económica de gran parte de la población. Para sostener una vida social activa se requiere poder adquisitivo, y la realidad es que la mayoría trabaja para cubrir lo indispensable, cuando apenas alcanza para sobrevivir.

En este contexto, los programas sociales continúan siendo motivo de debate. Hay quienes los respaldan y quienes los cuestionan, pero es innegable que representan una inyección de liquidez para la economía local. Particularmente las becas dirigidas a estudiantes generan una circulación de recursos que beneficia a pequeños comercios y prestadores de servicios. Porque, sin ánimo de polemizar, el dinero sigue siendo insuficiente para muchas familias mexicanas, aun cuando diversos sectores perciban mejores condiciones que años atrás. La próxima vez que salga a caminar por Navolato, observe con detenimiento. Verá que la afluencia de personas es limitada tanto de día como de noche. Quizá uno de los pocos puntos de encuentro constantes sea el exterior del estadio Juventud, donde cada viernes, a partir de las seis de la tarde, numerosos amigos se reúnen para compartir una bebida ambarina y conversar hasta que el cuerpo aguante. Basta comparar para concluir que cualquier colonia popular de Culiacán registra mayor actividad que nuestra cabecera municipal... Pasando a temas más alentadores, la Universidad Autónoma de Sinaloa reconoció recientemente a hombres y mujeres que han puesto en alto el nombre de la institución mediante destacados logros deportivos dentro y fuera del país. Entre los galardonados se encuentra el campeón navolatense y entrenador de lucha grecorromana, Jesús Orestes Morales Ortiz, quien recibió el Mérito Deportivo UAS 2026 como entrenador de luchas asociadas. A lo largo de los años, Orestes ha sido pieza fundamental en la formación de atletas y campeones, muchos de ellos orgullosamente navolatenses. Su trabajo constante confirma que el éxito deportivo no es producto de la casualidad, sino del esfuerzo disciplinado y la entrega permanente. Felicitaciones para el reconocido entrenador... Continuando con los logros deportivos, Dora Luz Medina Escalante conquistó la medalla de oro en el Campeonato Nacional Selectivo Mr. Sinaloa 2026, celebrado en Mazatlán. Además, obtuvo el primer lugar en las categorías Wellness Master y Wellness Clasificadas, coronándose también como Campeona Absoluta Wellness.

Detrás de cada reconocimiento existe una historia de disciplina, sacrificio y perseverancia. Quienes presenciaron la competencia coinciden en que Dora Luz brilló en cada una de sus presentaciones, demostrando un extraordinario nivel competitivo. Sin duda, un orgullo para Navolato. Enhorabuena... Y hablando de triunfos, el equipo municipal de natación Lobos Marinos también tuvo una destacada actuación en su más reciente competencia, obteniendo para Navolato dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Las y los nadadores demostraron talento y preparación en pruebas de dorso, pecho y mariposa. Felicidades para los atletas y sus entrenadores por estos excelentes resultados... Ahora enviamos una cordial felicitación a quienes celebran un año más de vida: Saydee Ortega, Roberto Cháidez, Carlos Cuevas, José Guadalupe Castro “Lopus”, Élmer López, Miguel Calderón y Tomás Arturo Favela. Hoy festejan también Gilberto Plata y Adrián López. Mañana lo harán nuestro apreciado Pbro. Javier Antuna, así como Magdalena Medina, David Duarte y Gisela Madrigal. Para todos ellos, nuestros mejores deseos... De igual manera, reconocemos la invaluable labor de los socorristas de Cruz Roja, quienes recientemente fueron homenajeados por su compromiso permanente en la atención de emergencias y la salvación de vidas... Mis lectores, nos encontramos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.