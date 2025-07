Al Son de Navolato

“En estos tiempos ayuda que estemos con vibra alta, no nos evita riesgos, pero nos da confianza para seguir”... COLECTIVO FEMENINO... La carreta denominada Mujer Productiva volvió a activarse. Hace unos días hicieron el protocolo de arranque en la plazuela Vicente Guerrero uniendo a féminas emprendedoras que ofrecen diversos productos útiles para el hogar, la belleza o el paladar, por mencionar algunos. La venta de lo creado por mujeres, en muchos casos sostén directo de hogares, impulsa a que otras más puedan unirse a la venta personal o de forma de colectivo, muy en tendencia para el ahorro en gastos. Esperemos pues que sea un éxito y que se impulse a más mujeres creadoras de productos y/o servicios en nuestra localidad... NUEVO PERÍODO... Los socios y socias del Club de Leones están por realizar un evento protocolario para dar continuidad en su período oficial a la socia Aracely Cisneros Guzmán, quien fungió como presidente interino luego de la salida del presidente del período anterior y al ser ella la electa para el año 2025-2026, harán la formalidad del acto. El trabajo realizado ha sido muy productivo, y la continuidad del período, permitirá, consolidar muchas más acciones ya trazadas e impulsadas por Cisneros. Por cierto, los que ya realizaron el cambio de mesa directiva fueron los integrantes del Club Leo, asumiendo la presidencia Rebeca González Medina, quien hará equipo con la socia presidente de los leones y seguro harán un gran equipo. Es tiempo de mujeres como se ha venido escuchando en muchos escenarios y en el caso del Club de Leones, es la primera vez, en más de 50 años de conformado en Navolato dicho club, que lo preside una mujer, doble merito y confianza para los socios leones... CLUB ROTARIO... Ya este año no hubo cambio de mesa directiva de los rotarios ¿El motivo? Desde principios de año, los socios definieron en sesión extraordinaria, pausar hasta nuevo aviso la continuidad de la membresía y la actividad rotariana. Esta sería la tercera generación de rotarios en el municipio, que en esta ocasión dejan precedentes diversas obras y actividades en materia de salud, educación, participación ciudadana y medio ambiente, entre muchas otras que a lo largo de 20 años de operaciones se realizaron. El monumento rotario por la calzada Almada, es el recordatorio de los bueno resultados que deja el trabajo en equipo y el compromiso de reanudar esfuerzos para seguir construyendo junto a otros organismos, un mejor municipio... YA REFRIGERADA... La emblemática iglesia San Francisco de Asís ya está refrigerada. Desde hace unas semanas, la obra que impulsó el Presbítero Elías Soto concluyó su instalación y ya las homilías en este verano se escuchan confortablemente, una comodidad que los feligreses agradecemos. Esta obra no se hubiese cristalizado sin el tesón del párroco en mención, quien tocó muchas puertas para ver cristalizado este proyecto, en el cual, muchas personas siguen sumadas haciendo el pago mensual para concluir el costo de toda la obra. La comunidad católica está muy feliz por esta comodidad que se agradece a todos los que lo hacen posible y es la que levanta la voz a las autoridades eclesiásticas para que permitan la continuidad del sacerdote en nuestra comunidad y que disfrute de lo que él ayudó a concretar la instalación, y a principios del año, el pago de toda la obra...FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana enviamos nuestra felicitación a Carmen Garibaldi, Jesús Montoya Miller, Gabriel Ruiz, Orestes Pineda, Adrián Rivera, Raúl Achoy Ramírez, Sergio Leyva, Francis Russell y Mayola Hernández. Mañana cumplirá años Rodrigo Estolano y Daniela Morachis. Para todos, los mejores deseos ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos en dos semanas, en este verano nos tomaremos unos días de descanso. Disfruten y cuídense, nos vemos pronto, Dios mediante.