La vida te enseña que es más importante la mentalidad de las personas que su apariencia"... MUY VIGENTE... El extinto juez salomónico Belem Torres sigue presente en con sus historias y la forma en la que definía lo que se debía hacer al ser él, en aquellos años, la autoridad. Hace unos días, Héctor Torres, hijo del otrora juez de Navolato presentó, en la Segunda Feria Internacional del Libro, el nuevo diseño del libro justicia con sentido común. En esta presentación fungieron como comentaristas, Maritza López López, Javier Corral y Héctor Manuel Castillo. El foro fue el ideal para hacer presente las semblanzas que por generaciones son compartidas en la forma de hacer justicia. Es importante comentar que la nueva edición estuvo al frente Maritza López, representante de Andraval Ediciones, así como Emilio Escobosa, coordinador de la misma. Seguro pronto podría darse una presentación en Navolato para que las nuevas generaciones conozcan un poco de las anécdotas del juez... NUEVA PROYECCIÓN... El cantante navolatense Octavio Cuadras sigue en su ascenso en este ámbito, la música ranchera y corridos han ido abriéndole camino a nuevos proyectos artísticos que le ayudarán a escenarios nacionales sin duda alguna. Su estilo y personalidad han sido apoyo para su carrera en el ámbito musical. Cuentan que él está emocionado y con más ímpetu trabaja en estos nuevos proyectos. Dese aquí le deseamos el mejor de los éxitos... FESTIVAL CULTURAL... Este próximo fin de semana, la fiesta cultural en Navolato será nuevamente a lo grande y todo lo recaudado será pro Ciudad de los Niños. Entre los artistas que participarán, entre otros podemos mencionar al grupo Danza Prehispánica, Leo García, Óscar Rockmero, StephyLoren, Gilberto García, Aylín Britzel, José Héctor Buelna, Net, Yandel Sauceda, Sarahí, Anita Campanita, Floker, Compañía Folclórica Sinaloense, Sonarte, Anura, Cafeína Gris que hará una presentación estelar, lanzando su nuevo sencillo, y así otros artistas locales y foráneos. Las diversas expresiones artísticas estarán a su máxima expresión a partir del próximo viernes. Como sabe, la sede es la plazuela y teatro de nuestra ciudad. Hay mucho que disfrutar y sumarse a cooperar en pro de la Ciudad de los Niños... CONALEP NAVOLATO... Hace unos días el plantel de Conalep Navolato celebró 41 años de formar a centenares de jóvenes, hoy ya hombres y mujeres con herramientas para alcanzar un proyecto de vida. Las actividades iniciaron una caminata denominada de colores, en ella se dio cita Will Véliz, director general de Conalep en Sinaloa en la que Daniela Plata Medina, directora del plantel, fue la anfitriona. Decenas de jóvenes participaron en la actividad y de ahí, se integraron a una kermés y a realizar la rifa de una motocicleta donada por el Comité de Vinculación del plantel. Después del acto se escuchó la banda sonando las tradicionales mañanitas y de ahí, una serie de canciones que pusieron a los alumnos, maestros y administrativos demasiados felices... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que cumplen años como es el caso de Conchita Estolano, Joel Torres, María Inés Butterfield, Víctor Ávila, Rafael y Romeo Uribe, Grecia Vergara, Mónica Araujo y Oralia Rangel. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... La política nunca ha dejado de estar activa, y menos los que son parte, así como los que aspiran a ser considerados. Las encuestas telefónicas ya empezaron, sondeado acciones realizadas por el gobierno municipal en turno, así como otras donde te mencionan a locales que quieren salir en boletas en el proceso del 2024... INTERÉS PÚBLICO... En la espera que se defina género para Morena en Navolato, que es el movimiento con rentabilidad política para muchos que aspiran a gobernar nuestro municipio o alcanzar la diputación local. Para la diputación federal del distrito III, que nos corresponde, hoy debería definirse quién participará en la encuesta y de ello dependerá lo que sigue. Fernando García, actual diputado federal se mueve buscando su reelección por tercera vez, aunque hay voces que ya no le tocará a Navolato, todo indica que el elegido será de Sinaloa de Leyva. Por otro lado, el Frente Amplio por México también se mueve y los posibles participantes esperan definiciones sabiendo que, para gobernar Navolato, en la elección anterior estuvieron muy cerca de lograrlo. Y si la alianza con el PAS se da, las posibilidades aumentan.