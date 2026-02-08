Al Son de Navolato

“Nos rebasó la realidad en nuestro país”... El nombre de Navolato resonó en el Abierto Mexicano de Lucha Olímpica, realizado hace unos días en la Ciudad de México, donde atletas del municipio demostraron disciplina y estrategias en los combates que tuvieron, logrando destacar, como siempre nos tienen acostumbrados. En esta participación, nuestros campeones ratificaron el por qué están en el ranking nacional, logrando Paul Baltazar Morales Bojórquez, una medalla de oro en la categoría primera fuerza, con 130 kilogramos en estilo Greco. También su primo, David Salvador Morales Rocha obtuvo dos medallas, una de oro en la categoría U23 y otra medalla, de plata, en la categoría U20, ambas en 130 kilogramos ambas con estilo Greco. Por otro lado, Eduardo Nicolás Quihuis Reyes ganó medalla de plata en la categoría Sub 17, 110 kg, estilo libre. Las familias y todos los navolatenses estamos muy contentos y orgullosos de estos aportes de los campeones. Justo también es reconocer el trabajo del entrenados, Orestes Morales, quien mantiene en ritmo a sus alumnos y siempre logrando importantes resultados. Felicitaciones para todos... En este mismo tema, hace unos días, en una cena entre amigos, uno de ellos comentó que era muy satisfactorio ir al estadio a correr o caminar, el ver a tanto atleta, casi todos campeones, ahí entrenando, hacía sentirse más animado a realizar ejercicio, el resto de los que estábamos coincidimos en eso y aportamos que es una disciplina que ha dado a muchos campeones en el municipio y que los que entrenan a los niños y jóvenes, no deberían batallar para los recursos de cualquier tipo que tuviesen, porque son disciplinas que dan resultados al municipio pero lo más importante, a mi juicio, cambian la vida de los deportistas... Y del deporte nos pasamos a las artes. Se llevó a cabo la inauguración de la XV Muestra Pictórica por parte de la Universidad Autónoma de Sinaloa, logrando reunir a 31 artistas internacionales que presentaron sus últimas obras artísticas para el público asistente. La Casa de la Cultura de Culiacán fue la sede de las obras y entre ellos, el navolatense Heriberto López, uno de los artistas plásticos más destacados del municipio y de Sinaloa, se hizo presente con su obra, logrando elogios de los que han tenido la oportunidad de admirar su última obra. Así que tiene una invitación abierta a este foro cultural... Este año, la emblemática secundaria Simón Bolívar conmemora su 50 aniversario, por lo que todo el 2026 se estarán realizando diversas actividades para reunir a los alumnos y egresados de diversas generaciones que han pasado por esas aulas y talleres. Así me lo comentó María del Rosario Gil, directora de la secundaria quien ya organiza el resto del año para estos y otras actividades de la institución... Este 27 y 28 de febrero en Altata, se llevará a cabo el evento Sabores del mar – Origen Azul -, una iniciativa impulsada por Cosorema, que busca fortalecer el vínculo entre la pesca artesanal, la gastronomía y muy importante, el desarrollo local en Altata. La colaboración de muchos podría generar un gran impacto que pudiera dar más valor por el origen de los alimentos del mar y a todos los que lo hacen posible. Saber que degustarás un rico platillo con producto recién sacado del mar, con una sazón muy particular, daría un plus el aumentar las visitas a los restaurantes de nuestra bahía... Felicitamos a los que cumplen años como es el caso de Alma Gastélum, Óscar Rojas Estrada, Rosalía y Rosalba Miller, Jovanny Ávila, José Antonio Morachis, Sandra López Cháidez, Sayda Juárez, Margarita Ide y Edgar Sánchez. Mañana cumplirá años Alejandra Urías y sé que, en Berlín, donde reside, ya empezaron los festejos. Para todos, mis mejores deseos... Lectores, nos leemos el próximo lunes en el periódico Noroeste.