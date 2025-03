Al Son de Navolato

“ La opacidad nunca permitirá el avance de una sociedad “... CRUZ ROJA... El patronato de Cruz Roja que preside Olga Téllez junto a su voluntariado y el equipo humano de la institución organiza para el domingo 13 de abril, la primera edición de la carrera llamada Juntos salvando vidas. En ella se competirá en dos categorías con dos circuitos, uno de cinco y otro de 10 kilómetros. El costo de inscripción será de 350 pesos y habrá muchos premios. La salida está planeada a las siete de la mañana con 30 minutos y se asegura mucha participación. Por otro lado, el voluntariado de esta institución en coordinación con el campo agrícola de la Antena, rumbo a Altata, a la altura de la comunidad de El Vergel, recreó un campo de sembradío de girasoles, como el que está en Mocorito y que se plantó acá en Navolato uno, para los turistas de esta zona. En este sembradío se decoró con detalles para pararse y tomarse una fotografía del recuerdo que tiene una pequeña cuota de recuperación, con cantidad voluntaria, misma que tiene el objetivo de reunir fondos para la colecta anual de Cruz Roja. Los días y horarios convocados son de jueves a domingo desde 9:00 am hasta las 6:00 pm; mientras que de lunes a miércoles el horario será de 4:00 a 6:00 pm... FIESTA CARNESTOLENDA... Este año, el municipio no realizará carnaval en la ciudad por lo que apoyará a la festividad que, si tendrá la bahía de Altata y que, con el apoyo de la secretaria de turismo del gobierno del estado, los lugareños de esta sindicatura se preparan para dar atención a quienes asistan a la fiesta que ya se hizo tradición y que este año lleva por lema, Altata renace. Serán los días 12 y 13 de abril donde la música, los brillos, el color, el azul del cielo y el mar serán los detalles para que reinas y reyes sean coronados, desfilen por el malecón carruajes y comparsas y que al son de diversos grupos musicales, los altateños y el turismo que asista, pase dos días de mucha fiesta. Y de estos días de fiesta de apertura al período de Semana santa, donde se tiene proyectado un gran número de turistas para la bahía y las playas de alrededor. De hecho, muchas familias que tiene la oportunidad de tener casa propia, empezaron a dar arreglos para disfrutar de ella en estos días que para muchos son de vacaciones. El municipio seguro se prepara para dar atención en temas de servicios públicos y de seguridad, en coordinación con las autoridades de diversos ordenes de gobierno que darán cuidado al segundo destino más importante de Sinaloa, el cual, insisto, se tiene proyectado mucha demanda, si es que en el transcurso no hay temas de inseguridad que quiten las ganas de salir a la población... ESFUERZOS CATÓLICOS... Durante un buen tiempo se ha buscado refrigerar la iglesia San Francisco de Asís y antes de la pandemia de COVID, se había empezado con recolectar fondos, pero no se pudo y todo cambió. Sin embargo, el proyecto siguió por parte del párroco Elias Soto y hoy, se empieza a consolidar. Hace unos días, después de las homilías de domingo el presbítero lo ha anunciado y muchos feligreses han empezado a poner su aportación económica para que sea en este verano el disfrute de misa con la comodidad de refrigeración. Es una cantidad considerable, pero con este clima tan caliente y asistentes a la iglesia, somos muchos los que estamos dispuestos a ayudar a tener este logro de beneficio para todos los católicos asistentes y al que todos se pueden sumar... URÓLOGO CERTIFICADO... El navolatense César Ley Camacho, egresado de la Universidad de Monterrey recibió su certificado por el Consejo Mexicano de Urología como cirujano, especialista en la atención de los padecimientos de las vías urinarias de hombres, mujeres y niños. Concluida recientemente su certificación, egresado con excelencia, el galeno también atenderá padecimientos oncológicos, enfermedades de transmisión sexual y salud masculina. El mejor de los éxitos... LARGA VIDA... Es lo que les deseamos a los que están partiendo pastel por su cumpleaños, como es el caso de Iván Plata, Carlos Carrillo Moreno, Norma Cuevas, Gloria Leal, Vanessa Sánchez, Brisi López y Ana Gloria Morachis. Hoy cumplen años Leopoldo Sandoval, Fernando Madrid, el cantante y compositor Octavio Cuadras y Rodrigo Acosta. Mañana estarán festejando Óscar Zuñiga y Myrna Casado, para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.