"No crean todo lo que ven y oyen, son tiempos de muchas mentiras"... CAMPEONES GALARDONADOS... Ha sido una gran noticia que el jurado calificador que reconoce a los deportistas más importantes del estado en este 2023, haya designado a Jesús Orestes Morales como primer lugar en categoría de entrenador convencional y vaya a recibir el premio estatal en próximos días. Orestes, además de entrenador es atleta y está detrás de muchos jóvenes sinaloenses que están en el ámbito de la lucha grecorromana u olímpica, como es el caso de nuestro también campeón, Paúl Morales Bojórquez, quien está recién desempacado de los Juegos Panamericanos de Santiago, edición 2023. Vaya para Orestes una afectuosa felicitación por ese trabajo real que se muestra en cada combate que hacen sus alumnos... NAVOLATO CULTURAL... El próximo jueves 9 de noviembre se hará la presentación del libro Desde Navolato canto, un cancionero cuyos autores son originarios de nuestro municipio. La compilación de las letras de las canciones que ahí se comparten fue trabajo de los editores, Alberto Cordero Millán y Pablo Sáinz. La cita será en el kiosco Conrado Solís a partir de las 6 de la tarde. Para armonizar, estará la rondalla Tahue, quien interpretará canciones que están plasmadas en esta edición, que por cierto estará a la venta en el evento y también podrán adquirir el libro por Amazon. La portada del libro es el otrora kiosco derribado hace unos años y también, un hombre tipo del campo, con un micrófono y su guitarra. Seguro estoy que habrá muchas canciones para muchos inéditas y para otros, conocidas, pero esto es parte de conocer nuestras raíces, ojalá se anime a asistir... CAÑERO CULTURAL... La exposición cultural llamada también como la fiesta del arte en Navolato sigue su organización, será del 24 al 26 de noviembre y los fondos serán destinados para la Ciudad de los Niños. Las actividades serán en el teatro del pueblo de la plazuela Vicente Guerrero y otras más en la misma techumbre. Música, poesía, pintura, fotografía y más, será lo que podemos apreciar de nuestros artistas locales e invitados que siempre acompañan a estas exhibiciones. Seguro habrá mucho que apreciar y bien vale la pena no perderse lo que hacen nuestros artistas locales con exposiciones internacionales...INTERÉS PÚBLICO... Con la tormenta que azotó nuestra región, muchas familias son damnificadas y algunos perdieron todo su patrimonio. Villa Juárez, sin duda es de las más dañadas, pero en otras comunidades, incluso, colonias de la ciudad, el agua entró a los hogares dañando mucho o todo de lo que tenían. Diversos organismos están haciendo colectas y si gusta usted ayudar, también lo puede hacer a través de ellos o usted con sus cercanos puede investigar y entregar la ayuda de forma directa, aquí la cosa es poder ayudar... MUCHAS FELICIDADES... Como todas las semanas, celebrar la vida es una bendición y quiero felicita a los que cortaron una hoja más del calendario como es el caso de Julia Berrelleza, Raúl López, Gisela Cruz, Liliana Morales, Humberto Burgos Tamayo, Alma Rosa Quintero, Edrulfo Montoya Sánchez y Martha García. Hoy cumplen años Óscar Navarro, Diego Hernández, Luis Alberto Godoy y Claudia Iribe. Mañana lo harán Rosalía Morachis, Mely Yamaguchi, Cristino López López, Emma Vega y Cristo Avendaño. Para todos, mis mejores deseos...