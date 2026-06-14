Al Son de Navolato

“El querer disimular la problemática social aleja cada vez más la confianza al sistema”... Una emotiva ceremonia se realizó en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey campus Sinaloa, esto para hacer entrega de la beca Líderes de mañana, un programa que impulsa la formación y el desarrollo de jóvenes próximos a egresar de preparatorias de la entidad. En esta ocasión solo ocho fueron beneficiados con este apoyo y entre ellos Mario Arámbula Castro, alumno de Conalep Navolato, estudiante de informática y su ingreso a esta institución será para estudiarla carrera de ingeniería en tecnologías computacionales. De este tipo de becas solo fueron ocho en la entidad de alrededor de 350 aspirantes. Mario será parte de la 13ª. generación de líderes que tienen potencial para transformar sus comunidades y generar un impacto positivo en la sociedad. La familia de Mario, amigos y directivos de la institución muestran el orgullo por un lugar ganado detrás de un proceso de un año para obtener este importante apoyo que abrirá las puertas a un mundo mejor. Felicitaciones... La Iglesia católica celebra el Año Jubilar Franciscano, 800 aniversario de la muerte del santo católico, por eso se inician celebraciones en este periodo de gracia y peregrinación, que abarca desde enero de este año hasta enero del 2027. Nuestra iglesia que es franciscana está siendo embellecida, por dentro y por fuera para las fiestas patronales el próximo cuatro de octubre, por ello se ve pintura e impermeabilización y demás detalles de mejoras que disfrutamos los feligreses y por lo que también habríamos de sumarnos con aportar alguna cantidad especial, porque todo lo que se está haciendo cuesta y los fondos salen de lo que aportamos... El próximo 11 y 12 de julio, se llevará a cabo Altata Volks Fest, un encuentro de los amantes de los bochos en todas sus ediciones. Se anuncia exhibición de vochos alterados y clásicos, música con ambiente familiar. La organización ya empezó, esperando que este evento sea exitoso... Y de Navolato muchos se pusieron la verde y se fueron a la inauguración del mundial realizado en la Ciudad de México, entre los que disfrutaron de la inauguración, el juego y la fiesta están Cristina Avendaño y su hijo Rodrigo Carrillo, Juan José Villalobos, Carlos Alejandro Berrelleza, Jonathan García, y seguro mucho más navolatenses que vivieron la fiesta mexicana de forma directa... Los socios del Club de Leones Navolato están en su etapa de cierre de período y siguen muy activos participando en diversas tareas en beneficio a la comunidad y una de las que siguen apostando es el cuidado al medio ambiente y han mantenido la alianza con el Conalep Navolato para la recolección de tapitas de plástico que son entregadas a Casa Valentina en Culiacán, buscando de esa forma contribuir en los tratamientos para niños y niñas con problema de cáncer... Ya empezaron la etapa de graduaciones para niños y jóvenes que concluyen etapas académicas y logrando dar un paso a siguientes metas. Seguro veremos muchas familias celebrando a familiares que dan ese paso y a muchas instituciones que ya, durante esta semana, empiezan su cierre de ciclos en escuelas, hoy, de las escuelas que tienen agenda de conclusión de clases es el Instituto Forja... Muchas felicitaciones para los que cumplen años como es el caso Ana Cristina Godoy López quien cumplió 15 años de vida, motivo por el cual, familiares y amigos se sumaron a desearle lo mejor para su vida. También, Omar Axel Soto, Renato Gutiérrez, Gerardo Martínez, Rafael López, Valeria Arciniega, Saad Malacón, Aracely Bustamante, Gaby Ramírez Aldapa, Daney Zapata, Luis Bolaños y Carlos Gastélum. Hoy cumplen años Temo Ramírez Aldapa, Iracema Cárdenas, Pedro Medina, Yolanda y Vanessa Santiesteban. Mañana cumplirá años Gerardo Mercado. Para todos, mis mejores deseos... Mis lectores por el momento me despido no leemos el próximo lunes Dios mediante en la sección Gente de Noroeste.