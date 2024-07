“Que la edad nunca quite el interés por la vida, es lo que ayuda a mantenerse bien”... NUEVA DIRECTIVA... El Club de Leones Navolato hizo su cambio de mesa directiva para el período 2024-2025 asumiendo la responsabilidad como presidente a Arturo Soto Salgado quien protestó por desarrollar acciones a favor de las causas sociales como la ecología, el deporte, la educación y el apoyo social. El evento desarrollado en las instalaciones del club convocó a autoridades leonísticas y civiles quienes fueron parte del protocolo de esta organización. Se reconoció el trabajo de Antonio Mora como presidente saliente quien hizo una gran labor al lado de su esposa y fueron felicitados por la concurrencia. Después de la parte oficial, los asistentes al club del distrito B9 disfrutaron de una amena reunión. Felicitaciones para la mesa directiva saliente y a su expresidente y el mejor de los éxitos para los que llegan en la directiva entrante y su presidente Arturo Soto Salgado... VERANEO LOCAL... Muy concurrido nuestros lugares de playa, cualquier día de la semana hay familias enteras disfrutando de la zona de playa creando movilidad en las zonas habitacionales, tanto complejos privados como otros sectores de la sindicatura de Altata, espero que las ventas de los servicios, de comida regularmente, también tengan buenos ingresos. Las opciones de hoteles y casas de asistencia algunos reportan que si están rentando espacios y eso es bueno. De las opciones de venta sin duda es la tienda Maja ha sido muy rentable, no en vano dicen que Santiago ha sido un gran aliado de la firma, por cierto, la venta de sus productos un porcentaje de su venta diaria es ayuda es para Cruz Roja de esta zona. Y quiero hacer mención que la base de bomberos en Altata también ya está muy encaminado y aunque desde hace una semana ya prestan servicios las 24 horas todos los días de la semana, ya hay una base, formalmente se hará formal el 22 de agosto, día de los bomberos. Que ambos organismos estén prestando servicios de emergencia sin duda da confianza para quienes habitan y más, para quienes visitan Altata, el segundo lugar más concurrido de la entidad... PREPARANDO CAMPEONES... El deporte en muchas de sus disciplinas sin duda es una de las características de nuestro municipio, hay mucho talento para competir y ganar. Lo hemos visto en atletismo, básquetbol, beisbol, fútbol, taekwondo y desde hace años, la lucha grecorromana que ha puesto a jóvenes del municipio en competencias dentro y fuera del país, ganando medallas de oro y uno de los exponentes es en esta línea Paúl Morales. Con los resultados alcanzados y teniendo a Orestes Morales como entrenador y experto en la materia, se empezó la construcción del primer gimnasio de lucha grecorromana en el municipio que por cierto llevará el nombre de su exponente Paúl Morales, es un logro de muchos que estuvieron atrás, que antes fueron parte de este deporte que hoy se consolida. Felicitaciones para los niños y jóvenes que son y serán los más beneficiados... INTERÉS PÚBLICO... Hace unos días en sesión del Tribunal Electoral de Sinaloa, los magistrados se pronunciaron por el caso de la votación para la presidencia municipal y por unanimidad el incidente (así se le dice en términos electorales) no procede el recuento ni parcial ni total de los votos de dicha contienda. Es todo. El tema de la decisión de los magistrados si con las pruebas interpuestas ratifican a la coalición PRI, PAN, PRD y PAS o Morena no se ha dado y va a tardar varios días más. Y ya dado dicho pronunciamiento la parte derrotada tiene otra oportunidad de impugnar en la Sala Regional de Guadalajara, órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, encargado de resolver controversias en materia electoral, así que ni Margoth Urrea ni Jorge Bojórquez todavía se pueden pronunciar como ganadores por esta impugnación y por ende, Francisco Castro seguirá al frente de la presidencia municipal de Navolato salvo que las líneas del poder jalen de un lado u otro y se defina a la brevedad, sin llegar a ninguna otra instancia. Habrá que estar atentos al tema... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana Leticia López celebró 80 años de vida por lo que su hija Xóchitl Ortíz le festejó a lo grande al lado del resto de su familia y amistades. Y los que también cumplieron años son Carlos Valentín Gastélum, Francis Russell, Mayola Hernández, Adrián Rivera, Pedro Corrales, Daniela Miller, Rodrigo Estolano y Óscar Castillo Sánchez. Hoy cumple años Daniela Morachis y mañana lo harán Mónica García y Claudia Morachis. Para todos, mis mejores deseos... Hoy cumple años ... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía internet ivanpal1@hotmail.com o la plataforma X @jesvanpal, hasta la próxima, nos tomaremos unos días de descanso así que nos leemos pronto Dios mediante.