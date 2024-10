“Vive, sin que te importe si le caes bien o mal a la gente” ... A EUROPA... Hace días leí un reportaje en el portal de Tus buenas noticias haciendo saber que Jared Escalante, originario de la sindicatura de Villa Ángel Flores está por irse a jugar futbol soccer a España. Ha sido parte del Atlético de San Luis donde estuvo dos años, el equipo Dorados de Sinaloa y después con los Leones Negros donde está por cumplir tres años, logrando un desempeño destacado como defensa. En el reportaje el futbolista comparte que va en calidad de préstamo a un equipo de España, con muchas ilusiones, dispuesto a disfrutar y hace de esta oportunidad una gran experiencia y ponerse en los ojos del mundo para nuevas oportunidades. Como bien relata, el sueño de muchos jóvenes amantes del balompié. El mejor de los éxitos para Jared... COPA MUNDIAL... Una gran experiencia vivieron las integrantes del equipo que representó a México en la Copa Mundial Enactus 2024. Integrado por alumnas del Tec Milenio de Culiacán, donde dos de sus integrantes son de Navolato, Alejandra Soto y Britany Esparza, residente de Dautillos, donde surgió su proyecto de sazonador de mariscos con base de las cáscaras de camarón. Fueron tres días de competencia y aunque ganó el primer lugar el equipo de Túnez, para las navolatenses y resto del equipo, fue de gran experiencia y seguro ampliaron la visión de vida y emprendimiento. Fueron más de 700 jóvenes estudiantes de más de 30 países los ahí reunidos buscando resolver conjuntamente, desafíos globales. Felicitaciones para ellas... LA VERBENA... Por la situación de incertidumbre social que hay, muchos son los que se preguntan si habrá oportunidades para instalar la tradicional verbena y hasta donde he sabido, parece que las autoridades municipales actuales y las que están en el proceso de entrega recepción, no impedirían su instalación. Recordemos que a principios del próximo mes empiezan a instalarse y dar luz y vida al corazón de la ciudad, la plazuela Vicente Guerrero... LOS CUMPLEAÑEROS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Pricela Valencia, Paty Ramos, Berenice Acosta, Delia Ledesma, Juan José Villalobos, Francisco de Anda, Heidy Torres, Pedro Leal, Israel Malacón Osuna y Claudia García. Hoy cumple años Delfy Tamayo, Yeye Inzunza, Mariana Patrón y Ediel Torres. Mañana cumplirá años Lilia Valdez, Mónica Ávila y Ángel Reátiga. Para todos, mis mejores deseos ... INTERÉS PÚBLICO... La primera presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo asumió la responsabilidad de todo nuestro país en todos los temas que impera dicho cargo y por el cual obtuvo una gran votación. Dejando Andrés Manuel López Obrador el cargo, pero dudo que el poder, hoy una mujer puede dejar un sello importante, de cambio y transformación para el bien de México donde todos podamos converger. Al evento de la toma de posesión de la presidenta viajaron algunos navolatenses, seguidores de la denominada 4T, la mayoría dentro de los cargos públicos que representan. Uno de los que destaca es Ángel Burgos que acompañó a Ulises Piña, titular de la delegación federal de la secretaria del Bienestar, donde Ángel es un director activo y de resultados, no pierdan de vista a este joven oriundo de Navolato que está ahora dentro del segundo piso de la cuarta transformación... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana, Dios mediante.