Al son de Navolato

“La vida se encarga de mostrarte quién es quién, solo hay que darle tiempo al tiempo”... RATIFICAN LIDERAZGO... En la asamblea general ordinaria número 23, Canaco Culiacán ratificó a Lupita Zavala Yamaguchi para que el siguiente período continué al frente de este organismo comercial. Lupita reelecta, ingresó a un nuevo equipo de trabajo a las diferentes áreas del organismo y agradeció a quienes la apoyaron en el período anterior. En su intervención, la presidenta de origen navolatense, presentó un nuevo programa de trabajo para el período que fue corroborada y los agremiados gustosos aceptaron, han visto avances y resultados del liderazgo de Zavala Yamaguchi... COLECTA BOMBEROS... La invitación a cooperar por los bomberos sigue vigente. A través de diversos sectores de la población, las aportaciones para la colecta que mantienen los bomberos para reunir un millón de pesos sigue moviéndose en escuelas, hogares, negocios, entre otros. La idea de poder adquirir un camión que mejore la capacidad de reacción en caso de incendios y unas quijadas de la vida con uso hidráulico para poder abrir láminas de vehículos que sufran coalición y que haya que rescatar personas prensadas. Esta semana será crucial para la colecta, es el cierre el próximo viernes y la meta aun no se logra, se están moviendo bomberos y voluntarios para lograr el objetivo. Hace unos días se dio el arranque oficial en el Ayuntamiento con la presencia de Jorge Bojórquez, presidente municipal de Navolato y su esposa Mariela Berumen, quienes respaldaron ante las autoridades la importancia de la institución. Estuvo presente el diputado local, Guadalupe Santana quien se sumó a las aportaciones. En ese evento, el primer edil compartió la restitución de 30 mil pesos mensuales a través del municipio para beneficio de los bomberos, arrancando aplausos de los asistentes. Muchos empresarios, funcionarios del ayuntamiento, regidores y representantes de módulos de riegos se sumaron, aportando importantes cantidades que ayudarán, sin duda, a alcanzar la meta del millón de pesos. Así que amable lector todavía puede hacer su aportación y recuerde que también puede ser deducible de impuestos. Más vale tener a los bomberos en Navolato y no ocuparlos, que ocuparlos y no tenerlos, teniendo que venir de Culiacán, recuerde que en estas emergencias cada segundo, cuenta... CONADE 2025... Dentro de los juegos de la CONADE realizados hace unos días en Culiacán, destacó la participación de 10 jóvenes ajedrecistas y de los mismos, dos obtuvieron presea, siendo Marbella Bojórquez Beltrán la ganadora del primer lugar en la categoría sub 16 femenil y el pase al macro regional que se hará próximamente en Chihuahua. Por otro lado, Daniela Elías Cazarez ganó el tercer lugar en la categoría sub 20 femenil. De esta manera la disciplina de ajedrez sigue presente como una de las mejores que está en expansión con el talento del que está integrada... FESTEJANDO CUMPLEAÑOS... Esta semana haremos mención de los que cortan una hoja más del calendario y en esta ocasión son Alejandra Soto, los hermanos Gilberto y Beatriz López, Víctor Martínez, Carlos Beltrán, Kenia Camacho, Roberto Medina, Alma Gabriela Urquiza, Lucero Bernal, Zulema Verdugo y Keren Hapuc. Hoy cumple años Sandra García y Jonathan García y mañana lo harán Julio Bolaños, Briseida Acosta y Javier Verdugo. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... Han sido constantes las visitas del senador Enrique Inzunza Cazarez a Navolato. Colonias y comunidades han sido visitadas por una de las figuras de mayor escala en Sinaloa, a través de Morena, movimiento que lo ha llevado el poder... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Gracias por su lectura, hasta la próxima semana, Dios mediante.