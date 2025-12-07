Al Son de Navolato

“Ni el trabajo duro ni el nivel de estudios te hacen millonario, la prueba del primero es un albañil o un trabajador de campo y en el segundo, los maestros de aulas”... La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), hizo entrega de Los Galardones Sabor Sinaloense edición 2025 a los establecimientos y talentos culinarios más destacados del año, en una ceremonia donde se reconoció la identidad, el esfuerzo y la excelencia gastronómica de la capital sinaloense. En dicho acto se contó con la presencia del titular de la Secretaría de Economía del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, quien señaló que la gastronomía es un acto de amor que une a amigos y familias. Por su parte, la presidenta de Canirac Culiacán, Karla Fernanda García Beltrán, enfatizó que este reconocimiento premia no solo la excelencia, sino el corazón y el esfuerzo de quienes hacen de Culiacán un destino culinario de referencia y entre los premiados destaca un navolatense, el chef Nacho Reyes, quien fue reconocido como Máximo Guardián de la cocina tradicional con su marca El Trapiche, que, con sabor de la entidad, presenta deliciosos platillos, bebidas y excelentes postres. Vaya para el restaurantero una afectuosa felicitación... Ahora que menciono el tema de alimentos, una recomendación que se ha extendido para los verbeneros es que debería de crearse un comedor común, donde los clientes puedan sentarse y poder saborear mejor la diversidad que se ofrece para degustar en el paseo que hacemos. Es muy común el paseo comiendo algo, pero sí, coincido, que un área de comedor pudiera ser un plus para los visitantes... Y los que vienen con todo para el próximo año son los del grupo Cafeína Gris, lanzaron un nuevo producto musical con el sencillo que lleva por nombre Hazañas Bélicas. Los integrantes del grupo están muy emocionados por el buen cierre de este año, pero con este excelente trabajo musical abrirán un año con mucho porvenir en la vida artística pisando nuevos foros musicales y haciendo crecer su fama... Y que vengan las felicitaciones para los que festejan la vida como es el caso de Rocío Tamayo, Beatriz Félix, Lilián Flores, Diana Suárez, Alejandra Uraga, Ana Paola Beltrán, Miriam García, Eli Malacón, Rodrigo Tamayo Lugo, Aldo González, Gemma Quevedo y Daniela Félix. Hoy cumplen años Marco Bolaños, Ninfa Burgos y Óscar Félix. Para todos, mis mejores deseos... En otro orden del día, la invitación para mañana martes será el encendido del árbol y la caravana y la villa navideña entre el palacio municipal y nuestra plazuela... Y la vida política, en pleno diciembre se mantiene y a la vez, aumenta la estructura para fortalecerse para el 2027. De la que más crece, sin duda es la de Morena y que, a pesar de haber varios frentes de este movimiento, el que se considera más fuerte es que le dirige Ángel Burgos, director regional de Bienestar. Su equipo de operadores crece y le está permitiendo posicionarse como un cuadro político nuevo en lo local y seguro su nombre ya está en la mesa política representando a su municipio. Veremos su andar el próximo año, previo a la elección... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente del periódico Noroeste. Nos leemos el lunes Dios mediante.