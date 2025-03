Al Son de Navolato

“La vida sigue dando sus giros, unos quedan arriba y otros abajo, pero la rueda se sigue moviendo”... GRAN BODA... Rafael Godoy Medina y Fernanda Duarte Valadez se casaron ante la ley de Dios y los hombres en un gran ambiente de familiares y amigos. La primera cita fue en la iglesia San Francisco de Asís para jurar ante el Todopoderoso su compromiso de amor y sellarlo con la bendición religiosa. Después de ese momento tan especial, donde estuvieron con los seres más queridos, la pareja se trasladó a los jardines de la hacienda Santa María para recibir a las decenas de invitados que sabían, sería una boda muy divertida. Al son de la banda Hermanos Cota, Fernanda y Rafael disfrutaron de una gran fiesta siendo dos momentos muy especiales, durante el vals y el momento en que Rafael “Pily” hizo uso de la voz para cantarle a los ahí presentes, arrancando aplausos y gritos de la concurrencia. La gran recepción se extendió hasta muy altas horas y el buen ambiente nunca bajó, en su gran mayoría los asistentes compartieron la pista, cantando y bailando con los ahora esposos a quienes le deseamos lo mejor en sus vidas y a la familia que formen... GRAN MOMENTO... Alejandra Madrigal y Javier Humberto Echavarría están felices por la llegada de su primer fruto de amor, una bella niña que lleva por nombre Elisa. Los papás están muy emocionados por este primer regalo de Dios y la vida y eso lo comparten con los abuelos y tíos, muchos tíos de la hermosa niña que estará rodeada de mucho amor. Felicitaciones... INAUGURÁN ESCUELA... Los estudiantes que se preparan para la docencia en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa estrenan instalaciones en nuestro municipio, inauguradas por el gobernador Rubén Rocha Moya; por su rector, Jesús Aarón Quintero Pérez y por el presidente municipal, Jorge Bojórquez. Ante un gran número de alumnos que estudian de forma sabatina en esta institución, su edificio forma parte del llamado corredor educativo de la ciudad. Los estudiantes y directivos de la llamada UPES Navolato, agradecieron a las autoridades actuales y pasadas, por todas las facilidades que se fueron dando para que se concretará este espacio del cual, ya disfrutan y donde obtendrán mucho conocimiento que sabrán llevar a las aulas educativas al egresar como docentes... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero felicitar a los que están de pláceme por cumplir años como es el caso de nuestro párroco Elías Soto, quien tuvo una fiesta sorpresa por un numeroso grupo de amigos en Navolato. También están cumpliendo años Marena Moreno, Roxana Torres, Sergio Duarte Medina, Teresa Estolano, José Bastidas, Silvia Luevano, Flor Cháidez, Santiago Hión Rodelo, Óscar Reyes y Amparo Verdugo. Hoy cumplen años Aníbal Medina y Sergio Verduzco, para todos, mis mejores deseos ... INTERÉS PÚBLICO...Empiezan los movimientos de funcionarios activos y otros que salen a la escena pública sumándose a partidos, los que se promocionan ahorita es el partido Verde. Del PRI y PAN y a lo mejor algunos del PAS, pueda que se vayan al Verde Ecologista. Seguramente veremos localmente adhesiones al que se considera partido del ex gobernador y todavía Embajador de México en España, me refiero a Quirino Ordaz Coppel... Por el lado del PAN, siguen señalamientos de la vida interna del ayuntamiento expuesto ante los medios, señal que no han tenido dialogo por los involucrados, veremos hasta donde llega está historia... Mientras el PT comandado por el navolatense y diputado federal (dos períodos consecutivos) Fernando García, representa los intereses del bicolor busca adeptos a dicho instituto, esto le permitirá seguir fuerte en la jugada del 2027... Se vio al gobernador Rubén Rocha Moya paseando por Altata, disfrutando seguramente de nuestros mariscos, del sol y nuestro mar. También se logró reunir a un grupo de seguridad de alto nivel para diseñar el programa de seguridad que tendrá Navolato y sus lugares turísticos para el próximo período vacacional en Semana Santa... El aplausómetro en el evento de la UPES se lo llevó con mucho el ex alcalde Evelio Plata Inzunza, nombrado junto a otros ex ediles ahí presentes... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com. Gracias por su lectura, hasta la próxima semana