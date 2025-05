Al Son de Navolato

“Estamos esperando más de lo que nosotros damos”... NUESTROS ATLETAS... En Navolato, el atletismo es de las actividades deportivas que crece, lo mismo para chicos que grandes. Correr, trotar, lanzamiento de bala y disco, son entre otras, las diversas prácticas que se generan y que han aportado medallas para nuestro municipio. Entre muchos atletas navolatenses que son campeones y que, además, llevan una vida sana, con disciplina, está la guía de Santiago Verdugo Heráldez, quien está apoyando a sus alumnos a que cumplan las metas trazadas y eso ha permitido que pongan en alto el nombre de nuestro municipio y que debiera ser una disciplina y un entrenador de más respaldo, es de los aportadores constante de campeones y eso es meritorio de aplausos y apoyos para que siga haciendo mejor lo que se ve le apasiona. Felicitaciones... GANÓ ORO... Diego Hernández Bolaños obtuvo la medalla de oro en el Campeonato Nacional Universitario (ANUIES) en la disciplina de lanzamiento de disco. El talento, la disciplina y su entrega, son algunas de las cualidades que caracterizan a Diego y que le han permitido ser un ganador y hoy que está a punto de concluir su carrera de comunicación, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, sube al estrado por su oro y esta pudiera ser su última participación en la universiada. Conozco el caso de Diego Hernández Bolaños que desde niño fue guiado por Santiago Verdugo en muchas de las etapas como deportista, le han permitido ser ganador de muchas competencias nacionales. Y si está feliz Diego, su mamá, mi estimada Maru Bolaños, no cabe tampoco de alegría porque ve feliz y realizado a su hijo y quienes los rodeamos, compartimos el mismo sentimiento. Felicitaciones Diego... CAÑE ROCK... Se está haciendo una cordial invitación al festival de rock por la paz, este se llevará a cabo el próximo 31 de mayo en el teatro del pueblo en honor a Juan Felipe Almada... CAFEINA GRIS... El grupo de rock pop, Cafeína Gris, sigue en su andar en la música, lanzando nuevo sencillo para el gusto de sus seguidores quienes siguen haciendo ruido con el ritmo, voz y letras, muchas de autoría de sus integrantes, y su rol por escenarios sigue creciendo. La oferta musical que están impulsando, los sigue ubicando en el gusto de muchos... INTERÉS PÚBLICO... Ante el 2027, los movimientos políticos están generando acciones para ir cubriendo los espacios y ante la llegada de Wendy Barajas, como dirigente del PAN en Sinaloa, esta designó al joven navolatense, Jesús Roberto Leal Fuentes como coordinador estatal de la juventud del blanquiazul. Mucho éxito... En Navolato se llevará a cabo una exhibición de porras y una convivencia entre los integrantes, esto con la idea de hacer de más interés esta disciplina que pone a los jóvenes a ensayar horas y así, montar bailes y acrobacias que arrancan los aplausos del público asistente... 5LARGA VIDA... Los cumpleañeros de la semana han estado recibiendo muestras de afecto y esta semana celebran la vida Mario Ríos, Estefanía Chaidez, Carolina Delgado, Frida Santiesteban, Brenda Palacios, Erick Aguirre, Elvira Escamilla, Fernando Borraz, Saúl Montoya y Selene Morachis. Hoy cumple años José Tanory, para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos tomaremos unos días de descanso así que nos leemos pronto, Dios mediante.