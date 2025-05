Al Son de Navolato

“El México de hoy lo estamos dividiendo entre ellos y nosotros”... GRAN FESTEJO... Celebrar la vida siempre debe ser motivo de alegría y cuando los que cumplen años les gusta el arguende, la fiesta pues, hacen que todo fluya de lo mejor. Este fue el caso de mi estimada Flor María Duarte, quien cumplió 50 años de vida y con fecha de anticipación, organizó todo desde Tijuana, donde reside al lado de su familia, Jaime Russell y sus hijos, al igual que sus hermanos, quienes se trasladaron al gran festejo en Navolato. Respetando la gama de colores sugeridos en vestimenta, y la fiesta comenzó, como dice la canción de Timbiriche. Familia y muchos amigos nos dimos cita en conocido salón de fiestas para disfrutar junto a la cumpleañera de sus primeros 50 años de vida. Al son de la banda, luego con un dj y hasta una participación de solista de nuestra amiga Columba Chaidez, quien hizo viaje de Estados Unidos para festejar con la amiga de la infancia esta fecha clave. Los papás de Flor, Lupita y Sergio, veían felices la convivencia de fraternidad y cariño que ha hecho flor a lo largo de su vida y que siempre ha estado rodeada de sus hermanos, Lupita, Sergio y David, quienes, junto a sus respectivas familias, hicieron que la cumpleañera disfrutara al por mayor. Los amigos, una extensión de la familia se hicieron presentes. Amigos desde el jardín de niños y del colegio Dolores S. de Almada y que le han acompañado en secundaria y bachillerato, cantaron y bailaron por horas con Flor María, quien sabemos pasó un gran festejo. Nuevamente, desde esta columna ahora, le deseamos siga con mucha salud y alegrías. Felicitaciones... CON VISIÓN... En la fiesta antes mencionada, me tocó saludar a mi estimado Pedro Flores, rector de la Universidad Autónoma de Occidente junto a su esposa Diana. En una breve charla le pregunté por el ánimo ante esta importante responsabilidad y me comentó lo comprometido que se siente por aportar en las mejoras de dicha universidad que se están dando para el nuevo semestre y en el cierre de este, los avances que se están dando en materia académica, deportiva cultural y administrativa. Sabedor de su afán de hacer un gran trabajo no me quedó nomás que desearle mucho éxito por el bien de los universitarios y de los que somos orgullosamente linces... VOZ JOVEN... El Instituto Municipal de la Juventud en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa llevó a cabo un evento tipo debate con una voz que representó a Conalep, Cobaes y la UAS con temáticas importantes para la juventud y que buscan ser escuchadas por las autoridades y que se hagan políticas públicas en los temas que se abordan para mejorar las oportunidades de este sector de la población. La premiación quedó a cargo de Jorge Bojórquez, presidente municipal, quien hizo entrega de los reconocimientos a los participantes... FELIZ CUMPLEAÑOS... Quiero felicitar a los que celebran la vida como es el caso de Paty Elizalde, Renato Rubio Salazar, José Luis Hernández, Ilianne Castro, Rocío Mendivil, Fabián Reatiga y Rosy Casillas. Hoy cumplen años César Iván Gastélum, Elissa Villarreal, Sabino Arciniega, Guillermo Niño y Luis Morachis Pérez. Mañana cumplirán años Carlos López Marco Antonio Ramírez y Annel Coronel. Para todos, mis mejores deseos... DESPEDIDA SEMANAL... INTERÉS PÚBLICO... El próximo domingo habrá elección de jueces y magistrados, un modelo nuevo, a mi juicio mal planteado y peor promovido, y aunque detrás de este proceso electoral está el Instituto Nacional Electoral, se ve que a ellos también los agarraron desprevenidos y aparentemente sin recursos, tanto así, que los votos no se van a contabilizar por los ciudadanos (espero que no sea ensayo y no lo quieran implementar en elecciones venideras) y no se ve un interés real de la población en participar. Y aunque aseguran no hay favoritos y que todos los que participan son merecedores de tan importante responsabilidad, tienen el perfil para ocupar esos cargos y están libres para libertad de impartir la justicia, libres de intereses de terceros, vivimos en México y lamentablemente no lo creemos tan fácil. Pero los procesos se hacen para participar y este ejercicio es uno de los nuevos que tenemos en México, más por capricho que por necesidad, en la forma y el fondo... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o en la plataforma X @jesvanpal. Nos leemos la próxima semana, Dios mediante.