Al Son de Navolato

"Muchos le llaman suerte a quien aprovecha las oportunidades o se atreve a ser feliz a su manera"... Y de Navolato, para Sinaloa, dos originarios de donde se escribe esta columna, asumen responsabilidades estatales. El galeno, José Luis Hernández Ruiz tomó protesta como director del Instituto Sinaloense de Cancerología de la entidad. Y, por otro lado, Jesús Noé Ríos Ruiz, asumió el cargo como secretario técnico de SEMujeres, responsabilidad dentro del organigrama de la Secretaría de Mujeres. El mejor de los éxitos para estos profesionales, primos entre ellos... y orgullosos navolatenses, empezaron los festejos del aniversario de Navolato. El municipio que era el más joven de la entidad, celebrará 43 años de estar separado jurídicamente de Culiacán, esto después de una ardua lucha social y política para lograrlo, siendo el extinto Antonio Toledo Corro, otrora gobernador de la entidad quien respaldó el movimiento que vino a mover también la economía de nuestra capital. El entonces Navolato con una fuerte empresa como el ingenio, cines, tierras agrícolas fértiles y con buenos precios a la venta, variedad de productos del mar, también bien pagados y con mucha abundancia de mariscos, playas con una estructura natural, agencia de carros, bancos, entre otros. Un municipio que se visualizó próspero y que empezó siendo gobernado por Antonio Yamaguchi Hernández, emanado del PRI. En esos años de reordenar temas sociales, atención a los servicios públicos y seguridad, crear desarrollo en conjunto con los otros órdenes de gobierno, entre otras decisiones que apuntalaron el Navolato de hoy. Muchos hombres y mujeres que han destacado y destacan en diversos escenarios dentro de Sinaloa, en todo el país y hasta en el extranjero. Su fuerza laboral, de esos años, además del campo y la pesca, las compañías de distribución refresquera, el ingenio, con mucha siembra de caña y la conexión del tren para el traslado de azúcar fueron, durante muchos años la característica de una economía fuerte de esta tierra. De hace poco más de 20 años, la carretera cuatro carriles Culiacán-Navolato-Altata y de ahí, el desarrollo de Isla Cortes, la fertilidad del campo y un mar rico en variedad de especies, la cercanía a la capital, la apertura de universidades, la tranquilidad de una pequeña ciudad, la inversión agrícola que mantiene la sindicatura de Villa Juárez, han tratado de que sea el impulso para hacer crecer nuestro municipio. Eventos públicos como ferias con artistas de talla internacional en su variedad nocturna, Nauticopa en varias ediciones, documentales, visitas exprés de inversionistas internacionales, líderes de opinión pública, acuerdos en la cúpula del gobierno federal han permitido algunos avances, pero aún se ocupa más, mucho más. Desarrollo de planes y proyectos se realizan en cada administración municipal, unos no pasan del cabildo, otros si han llegado a mesas donde se tomas decisiones, pero seguimos en la espera que haya voluntad política y uno o más buenos publirrelacionistas, con colmillo, para enamorar a los que palomean los avances de la nación. Ni con el PRI, el PAN y ahora Morena en el ámbito federal, se ha dado el impulso que ocupamos para crear empleo y, por ende, desarrollo. Que tenemos mucho, sí, tanto que muchos se los llevan y seguimos dando a más mientras, aquí seguimos, trabajando y proyectando lo que podemos ser, celebrando los avances ya dados, y dando reconocimiento a los que han luchado y permitido lo que somos. Si bien es cierto, al gobierno municipal le corresponde mucho y al del estado otra buena parte, a nosotros los ciudadanos también, debemos hacer lo que nos toque, en la trinchera que tenemos. Participar, informarnos, promover buenas prácticas ciudadanas mucho ayudaría a la mejora que queremos de nuestro muy querido Navolato. El gobierno municipal que preside Jorge Bojórquez, llevará a cabo una serie de actividades durante esta semana para conmemorar este aniversario que se festejará el próximo 27 de agosto. Felicitaciones para todos... Y ahora que hablo de Navolato y del Ayuntamiento, uno de sus colaboradores, también, como el municipio, cumple años el mismo día, me refiero a Manuel Reyes que tendrá mucho trabajo, pero estará muy festejado y si gusta saber cuántos cumple, pregúntele, y de cumpleañeros también cumple años Aldo Zazueta, Tota y Bilo Cuevas, José Luis Ortez, Celia Díaz, Esteban Valenzuela, Silvia Sainz, Manlio Abel Jacobo, José María García, Delfy Estolano, Karla Álvarez y Paola Juárez. Hoy cumplen años Maru Bolaños y Carlos Ortega, mañana lo harán Rosa Rodelo y Paty Morachis. Para todos, mis mejores deseos...