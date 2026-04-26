Al Son de Navolato

“Es muy difícil ser congruentes siendo políticos” ... Otra campeona navolatense. La joven Verónica Esmeralda Medina Páez es jugadora de beisbol five, un es una versión diferente de jugar, este se hace de forma urbana, rápida y dinámica del beisbol tradicional, impulsada por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC). Se juega cinco contra cinco, sin lanzador, golpeando una pelota de goma con la mano y en solo cinco entradas, diseñado para ser accesible en cualquier lugar. Verónica es la única navolatense que integra la liga Sinaloa y hace unos días, participó en Nayarit, en una competencia nacional logrando el equipo sinaloense el primer lugar. Este logro lo hará participar representando a México en un encuentro internacional en Cuba, por lo que siguen entrenando muy fuerte. Por cierto, hoy Verónica recibirá un reconocimiento en Conalep Navolato donde estudia su bachillerato con la especialidad de administración. Vaya desde aquí una afectuosa felicitación... Se llevó a cabo, de forma exitosa, el festival artístico denominado Dos Mundos III, una fusión de la música y la danza, por ello participan las escuelas Sonarte y Backstage Dance Center. El festival estuvo lleno de magia, color, sonidos y movimientos que desde el escenario hacia vibrar el público que se dio cita para ser testigos de chicos y grandes que son parte de la magia que regalan a los que los siguen. Aplausos y porras se hacían presentes en cada uno de los momentos que fueron presentados por los artistas participantes, logrando así, un exitoso evento. Felicitaciones a todos los involucrados... Este fin de semana habrá mucho movimiento en nuestras playas, los días de descanso, para muchos serán unas pequeñas vacaciones y aunque las autoridades indiquen que el próximo lunes hay actividades académicas en las escuelas, muchos estudiantes no irán y optarán por disfrutar del mejor lugar, lo más cercano que tenemos, nuestras playas. Ojalá que la afluencia de un respiro a quienes venden servicios y productos en Altata, principalmente a los que están establecidos formalmente, porque los gastos no se detienen si no hay ventas, por ello la urgencia de los restauranteros porque haya flujo de visitas pero que consuman en las opciones que se tienen para saborear la diversidad de los productos del mar, tanto en cocina de barra caliente como fría. Pero también, disfrutar de nuestro mar, solo que ahora con más protección al sol por la alta radiación que recibimos en esta zona de nuestro país... Quiero felicitar a los cumpleañeros de la semana como es el caso de Norma Aceves Cuevas, quien recibió una grata sorpresa de amigos al celebrar 50 años de vida. Waldy Villaescusa celebró en amenas reuniones su cumpleaños. También de festejo están Arturo Soto Tanory, Beatriz Jiménez, Salvador Morales Ortiz, Rocío Ruiz Ornelas, Helia Guzmán, Vianey Espinoza, Arturo Soto Salgado, Vicky Guzmán. Lupita Hernández, Laura Cortez, Rocío Madrigal, Tere Amador, Daniel Munguía y Flérida Gastélum, quien organizó un divertido festejo entre familia y amigos. Hoy cumple años Monserrat Mendívil. Mañana lo harán Abril Moreno y Elena Medina. Para todos, mis mejores deseos... En el tema político, arrecian las acciones en partidos, grupos y subgrupos. En el tema del PAN Navolato, ratifican lo que en votos ganó Patricia Arellano como presidenta del blanquiazul. La Sala Regional de Guadalajara revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Sinaloa y le devuelven el espacio ya ganado. Ya con todo lo evidenciado para aparecer en las boletas del 2027, todo mundo anda moviéndose. Por el lado del PRI, ya se asignaron las coordinaciones municipales para operar y lograr sostenerse localmente. Por lo que se filtra, es que no habrá alianza con otros partidos, pero eso, no se puede asegurar todavía. Por otro lado, Morena, dividido por los que se mueven en busca de la gubernatura de la entidad. Los grupos locales siguen divididos con los que aspiran por Sinaloa y otros, moviendo lo que alcanzan para estar presentes el próximo año. Ya un grupo afín al que está en el poder estatal operó una nutrida reunión para apoyar, dicen, al que resulte ser quien represente al color tinto por Sinaloa. El PT también trabaja y Fernando García, el tres veces diputado federal, opera y mueve en todos los municipios, por si van solos o se arreglan las cosas para ir otra vez en alianza... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes en la sección Gente del periódico Noroeste, nos leemos la próxima semana, Dios mediante.