Al Son de Navolato

“La salud en México debe mantenerse como una responsabilidad del Estado, en mejora continua, con profesionalismo, sin improvisaciones” ... Del 27 al 29 de marzo será el carnaval de Altata y ahorita están en el proceso de la convocatoria para elegir a la corte de estas fiestas carnestolendas y ya empiezan a anotarse para participar en estos eventos que son de mucho atractivo de fiesta y, por ende, turístico... Algo está pasando en los proyectos de gobierno que no se destinan recursos para los espacios públicos que no sean de uso deportivo. Aquí aplica la canción de Maná, ¿A dónde jugarán los niños? Pero también, a dónde vamos a pasear y qué hay para divertirnos. La falta de parques recreativos y áreas verdes urbanas parecieran ignoradas en los planes de desarrollo municipal de los gobiernos en turno. La plazuela, que no ha tenido ninguna mejora en años, es la única alternativa municipal y como punto de encuentro por el teatro del pueblo y hasta el uso de la cancha de usos múltiples. Si bien es cierto que algunas colonias y comunidades cuentan con algunos parques y que, en muchos de ellos, los mismos colonos le dan mantenimiento, algunos con patrocinios, fuera de eso, no hay más. La falta de esos espacios públicos disminuye la oportunidad de convivencia social. Hay ciudades con planeación y visión, que crean espacios verdes, tipo pulmones para la ciudad (los árboles no crecen rápido), aquí no se sabe de un proyecto en ese sentido. Se habla y se escribe mucho de políticas públicas en temas de convivencia, participación ciudadana, familias, niñas, niños y jóvenes, pero en la práctica no se da. El pequeño espacio de juegos infantiles que hay dentro de la plazuela, visualmente desértico, tiene pocos los juegos y peligrosos, se han dado accidentes por los golpes que los juegos, al ser de herrería y sin protección, han generado heridas en muchos pequeños. Los pocos parques en algunas colonias, muchos no en buenas condiciones, insisto, fueron creados y están con apoyo ciudadano. El espacio que está frente al IMSS Navolato quedó a la deriva, lejos de un desarrollo acorde a los tiempos. Las políticas públicas deben plantearse en el desarrollo de las nuevas generaciones que equilibren el desarrollo físico, mental y emocional. Evitar el sedentarismo, la ansiedad, el aislamiento social. Crear espacios como parques y áreas verdes deben ser con planeación y que se generen partidas para evitar el abandono de los espacios, evitar la inseguridad y que no terminen siendo focos de peligro. Aquí tenemos la plazuela y le falta más atención, que para ser la única opción y estar en el corazón de la ciudad, no luce, al contrario, sucia, medio obscura y con muchos perros sueltos -therians no he visto-. Ojalá que en esta administración y las venideras den más atención a los polos de desarrollo social y que también sirven de embellecimiento y hasta pudieras crearse atractivos que generen turismo que si bien es cierto, dirán muchos, no urgen, pero si debieran ser de los temas principales, hasta jefatura de áreas y jardines hay en el organigrama municipal, señal que deben ser de lo fundamental para el desarrollo social... Felicitando a los que cumplen años como es el caso de Heriberto López, Nicole Hernández, Altagracia Verdugo, Francisco Rodelo, Rita Morachis, Claudia Ontiveros, Eduardo Félix, Gaby Urquiza, Alejandra Soto, Carlos Beltrán, Beatriz y Gil López. Hoy cumple años Martha Cuevas y mañana estará de celebración Jonathan García... Mañana será la elección para presidir Canaco Culiacán y entre las tres opciones figura Lupita Zavala Yamaguchi, que busca ser reelecta por tercera ocasión... Para todos, mis mejores deseos...