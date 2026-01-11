Al Son de Navolato

“En México, tenemos graves problemas que debieron acabarse desde hace siete años, el régimen que llegó, ganó, porque aseguraron acabar con los lastres que teníamos en el país”... Llegamos al 2026. La mayoría de las personas sintiendo muchas emociones, por un lado, despidiendo un 2025 muy intenso y a su vez, recibiendo este año con muchas expectativas, lo mismo de buenos deseos como de incertidumbre, por la realidad que vivimos y que nos quita tranquilidad. Y con la idea que la lectura de temas diversos, además de informar en algunos casos, y en otros, distraer, nosotros queremos seguir compartiendo información para su distracción. Así que deseo lo mejor para todos... Y un tema que tendrá un impacto social y político, es la decisión de las autoridades de cambiar otra gran parte de las oficinas del ayuntamiento del centro al ubicado por el costado de la carretera cuatro carriles Navolato Altata, no escribo como edificio nuevo porque no lo es. Además de tener varios años construidos, ya algunas áreas del municipio operan desde ahí desde hace meses y el objetivo, al cierre del 2025, era trasladarse otra gran parte de las dependencias. Muchos comentarios han sido generados desde que se construyó y ahora que se formaliza más el traslado de las oficinas es si el edificio es del municipio y si se pagará renta a un particular y les comento que el de forma legal, el municipio es el propietario del edificio y no se pagara renta a nadie. El impacto económico y social que pudiera generar el cambio, va acompañado también de lo político, la decisión no es fácil, por eso, los antecesores de Jorge Bojórquez, no hicieron el cambio y parece que él, junto con el resto del Cabildo, darán el paso. El edificio del centro seguirá operando con algunas oficinas y servirá también como centro cultural y el cambio de sede, provocará un desarrollo social hacia la zona que puede crecer la ciudad. Seguiremos atentos a esta información... Otros de los cambios que se finiquitaron casi al cierre del año pasado, es la dirección del proyecto Isla Cortés. Tomará nuevos rumbos ante las operaciones que a partir de este año serán guiadas con una visión más actualizada... Y continuando con el tema de Altata, la noche del 31 y el día primero de este año, el gobernador Rubén Rocha Moya y su familia pernoctaron en la casa de gobierno, y las familias de turistas que coincidieron haciendo lo mismo, disfrutaron de una noche con más tranquilidad por la seguridad que sentían. Fueron, afortunadamente, muchos los que optaron por disfrutar de sus casas de playa en la zona residencial de Altata y recibir el 2026 con la energía del mar... La Cruz Roja con base en Altata recibirá un porcentaje de la venta que genere la cadena OxxO desde el pasado 01 de enero al 31 de marzo. Ellos van de la mano con GANAC. La meta a recaudar es de 150 mil pesos, ojalá logren rebasarla, esa recaudación tiene importantes beneficios para los niños con tratamiento médico de cáncer y servicios de atención en la Cruz Roja Altata... Se nos fue la verbena, y aunque tenemos una bonita plazuela (puede ser más embellecida), el hecho de no tener un movimiento permanente con los puestos, principalmente por las noches, hace más desolado el centro de nuestra ciudad. Nos tendremos que volver a acostumbrar... Y los que saborearon pastel por su aniversario de vida son Juan Gastélum, Carlos Godoy, Luis Acosta, Gonzalo Urquiza, Alán Higuera, Fernando Valenzuela, Omar Quevedo, Ramón Gallegos y Carmelina Duarte. Para todos, mis mejores deseos... Mis lectores nos despedimos y nos leemos el próximo lunes en la sección Gente del periódico Noroeste.