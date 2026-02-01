Al Son de Navolato

“Hoy, los errores u omisiones en el ámbito público, se dispensan porque se hacen con buena voluntad; pero la crítica a los resultados, son o un ataque político o mala vibra para el servidor público” ... Se realizó la presentación de lo que será la carrera Juntos salvando vidas que organiza, para obtener fondos, Cruz Roja Navolato. Olga Téllez, presidenta del patronato, junto a su voluntariado y parte del equipo humano de la institución, hizo la presentación de la playera que se entregará a los participantes de la caminata (segunda edición) de cinco y 10 kilómetros. Vale la pena resaltar que la playera que se dará en el kit a los participantes será marca Maja y cuyo representante José Ignacio de Nicolás estuvo presente y en su participación, además de compartir el motivo que le llevó a abrir una delegación de Cruz Roja en Altata y sostener económicamente la operación de la misma, exhortó a los asistentes a la reunión a sumarse y apoyar a la benemérita institución, en este evento y en otros venideros. Después del protocolo, algunos de los asistentes se sumaron al llamado y aportaron para la causa, logrando recolectar más de 100 mil pesos y seguirán trabajando en el tema para que sea un éxito este evento de recaudación y al llamado a la salud. La cita es el próximo 29 de marzo y si está interesado en participar como patrocinador o en la caminata, puede comunicarse al teléfono 6721229009 y los detalles y fotografías de este evento los podrá ver en la sección Gente de este rotativo... Ahora que toco el tema de Cruz Roja y la situación económica que se tiene para sostenerla, el caso de las finanzas de bomberos es parte de la misma situación. Recursos, no hay. La situación del gasto corriente no se cubre, a veces, ni abonar se puede. La institución se sostiene con muchas carencias y a la fecha, sin dejar de prestar los servicios de emergencia. Eventos recaudatorios se han realizado y aunque se ha tenido apoyos, no alcanzan para sostener las operaciones ni para adquirir lo básico para trabajar. Ambos organismos viven con gestiones a diversas instancias de gobierno para bajar parte de los recursos que acolchonan los gastos diarios y que no tienen puntualidad y la otra, con donaciones locales. Ambas, en emergencias diversas, son las primeras en llegar porque de su puntualidad o tardanza, dependen principalmente vidas, pero también patrimonios y nadie estamos exentos de no requerirlas, pero los apoyos para ellas no van en igualdad. En algunos años atrás, la operatividad de Cruz Roja Navolato ha quedado a nada de cerrar, por falta de recursos, como ha pasado en la sindicatura Benito Juárez o en Altata, que, sin el apoyo de José Ignacio, desde cuando hubiese cerrado. Así la cosa de bomberos, un organismo vital para el desarrollo del municipio y que los entes de gobierno en todos los niveles saben de la situación de los recursos, en Navolato y en el resto de la entidad, pero se acude a ellos para apoyos, pero no se destinan a tiempo ni en la cantidad que se requieren, para poder prestar los servicios con prontitud y ante uno o varios llamados a la vez. La extensión del tema es para tratar de dar empatía al organismo y que apenas ayer cumplió 23 años de creación y que daría miedo estar sin la confianza de tener a tan buenos elementos como son los bomberos para que atendieran una emergencia, lo mismo a visitantes como a navolatenses. Valoremos y apoyemos. Tenerlos las 24 horas del día, todo el año, cuesta y mucho, pero distribuido el gasto entre muchos y que los otros apoyos de los entes públicos lleguen en tiempo y cantidad apropiada a los precios de hoy, porque la reflexión sería, con lo antes relatado, sostener a los bomberos para el resguardo social, es un gasto o una inversión. Agradecimiento a los bomberos y voluntarios... Pasamos a felicitar a los que están celebrando cumpleaños, como es el caso de Mario Guzmán, Margarita Soria, Palú Soto, César Quevedo, Alejandro Psihas, Valentín Sánchez Peñuelas, Fernanda Bolaños, Verónica Montaño Cisneros, Félix Mario Castro, Mario Medina, Tomás Cháidez López, Radamés Ley y Magui Butterfield. Hoy cumplen años Jesús Manuel Ruelas y Rosario Haro. Para todos, mis mejores deseos... Nos leemos el próximo lunes en el periódico Noroeste.