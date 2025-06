Al Son de Navolato

“ La corrupción crece y la trasparencia desaparece “... NUEVO PROYECTO... Para los amantes del ejercicio en gimnasios, en estos días se abrirá una opción que traerá novedades para quienes gustan de la vida de entrenamiento con pesas. Desde varias semanas el espacio que alguna vez albergó el otrora Polgym, nuevamente abrirá con el mismo funcionamiento bajo una supervisión joven y con entusiasmo de consolidar y hacer crecer. El mercado de los gimnasios ha sido una oportunidad de negocios, hay varios y todos tienen un público cautivo y las nuevas generaciones gustan de hacer también ejercicio con pesas y guía. Mucho éxito... EN POTENCIA... Las oportunidades en la vida a veces se buscan y se encuentran con éxito y muchas veces te llegan sin buscarlas, pero estás preparado para ello. Luis Unzueta Cazarez, hermano menor de Stefy y Deisy, portadoras de la corona del reinado Nuestra Belleza Sinaloa, sigue participando como modelo para marcas que han encontrado en el también emprendedor, la personalidad ideal para representar en productos que son para los jóvenes. Fotografías como portador de ropa y accesorios han puesto al joven navolatense en oportunidad de seguir en esta carrera y hasta irse a las pasarelas con alguna importante invitación de embajador de marca internacional. Seguramente seguiremos sabiendo de sus participaciones en la moda... LA PLAYA... Con este calor que arrecia y que aumentará durante los próximos tres meses, disfrutar de las playas del municipio sigue siendo una opción y oportunidad al estar cerca del turismo local de Culiacán y Navolato. Muchos optan por ir y regresar a sus hogares, pero ante la cercanía de las vacaciones de verano, muchas familias empezaron a rentar departamentos y casas en las diversas zonas que se ofrecen para descansar, siendo las de Isla Cortés las de mayor auge, aunque la zona residencial de Altata y Yameto, también están en el top de las rentadas. Muchas de las edificaciones que se han hecho y que siguen en construcción son precisamente para que sean rentadas y que la misma renta vaya cubriendo la inversión, para muchos si ha sido exitoso y en otros casos, con altibajos, pero siguen impulsando la estadía en la playa. Lograr que se hospeden vacacionistas en casas, por aplicaciones de renta y en los hoteles que hay en el sector, puede que este verano asista el turismo local y ayude a la economía de la región. Ya los gobiernos estatal y municipal tendrán que dar las condiciones para que la población viaje y visite la joya de la corona del turismo del centro de Sinaloa... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a los que celebran la vida como es el caso de Gaby y Temo Ramírez Aldapa, Aracely Bustamante, Saad Malacón, Valeria Arciniega, Omar Axel Soto, Luis Enrique Bolaños, Pedro Medina Reyes, Yolanda y Vanessa Santiesteban. Hoy cumple años Gerardo Mercado y mañana lo harán Pedro Luis Rivera y Evelyn Galaviz. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... El proceso electoral sigue acercándose, y se nota, cuando todos los partidos, a través de sus agremiados, hacen campaña limpia y sucia, para ocupar los puestos que se desocuparán el 2027. La mayoría de los agremiados a Morena que son de origen navolatense, acercándose a los que parecen buscarán la candidatura al gobierno de Sinaloa, ahorita en lo local ese espacio no es prioridad y no hay claridad toidavía... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente o vía Internet ivanpal1@hotmail.com, hasta la próxima semana, Dios mediante.