“Una de las medicinas que puede ayudar a estar bien se llama empatía y todos la debemos consumir”... UN ÉXITO... Nuevamente el evento El Cañero Cultural fue todo un éxito en su convocatoria artística, la cual evoluciona en cada una de las ediciones y en esta sexta no fue la excepción. El grupo de artistas en diferentes géneros hizo que los asistentes disfrutaran de un gran festival de música, baile, lectura y mucho más. En esta temporada también el comité organizador hizo entrega de dos reconocimientos por el aporte que cada uno de los galardonados ha hecho a favor de la cultura y las artes, uno para Jesús Arturo Alcaraz y el otro para Renata Cuéllar. Desde diferentes espacios, cada uno de los premiados ha hecho aportes importantes y dignos de reconocerles su labor. En esta edición también se organizó, al final, una gran disco retro donde muchos de los asistentes y todo el comité organizador la pasó espectacular y muy animados a seguir y empezar a trabajar por la séptima edición. Felicitaciones a todos... LOS MORALES... La lucha olímpica para Navolato ha sido uno de los deportes que ha sido para mostrar el talento de muchos jóvenes que han buscado en esta área, crecer y lograr importantes espacios, como se ha venido haciendo también en el atletismo, tae kwon do, tiro al blanco, entre otros, pero la lucha olímpica, hoy por hoy, es una oportunidad para mostrar a Navolato como una potencia deportiva. Orestes y Paúl Morales, tío y sobrino respectivamente, ha sido durante este año los atletas que han alcanzado importantes escaños en la lucha olímpica. Uno de los últimos resultados ha sido el galardón que Orestes recibió como premio estatal del deporte 2023 como entrenador y Paúl, su participación en la categoría de 130 kilos estilo Greco primera fuerza, dentro del Grand Prix que promueve la CONADE para alcanzar un lugar en el preolímpico a realizarse a principios del 2024 en Acapulco. Seguro ambos campeones navolatenses el próximo año serán 365 oportunidades para cumplir las metas que tiene trazadas, resaltando a lo grande el nombre de Navolato, Sinaloa y México... ANUNCIAN POSADA... El próximo 21 de diciembre está convocada una fiesta de un gran grupo de amistades que buscan reencontrarse en el Club de Leones Navolato, tratando de hacer una fiesta retro de concurrencia... BRIGADAS DIF... Fue la comunidad de Las Aguamitas la que recibió a Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa quien llevó las brigadas del bienestar, servicios gratuitos que ayudan a las familias más vulnerables... FELIZ CUMPLEAÑOS... Esta semana felicito a José Carlos Cisneros, Lili Castillo, Diana Suárez, Margarita Acosta, Lilián Flores, Alejandra Cuevas y Livier Torres, quien además de festejar su cumpleaños recibió sortija de compromiso. Para todos, mis mejores deseos... INTERÉS PÚBLICO... En este próximo proceso electoral donde la ruta será solo por tres opciones, dos coaliciones y una ruta de partido individual será el recurso para votar por las diputaciones locales (al municipio le corresponden dos, distrito X y XI) así como la presidencia municipal y la diputación federal, los ánimos están creciendo, principalmente en el grupo Morena, PT y Partido Verde, los denominados fundadores o puros están observando la inclusión de ajenos a buscar escaños que consideran propios y están levantando la voz buscando hacer un muro para ellos en el municipio. La otra oferta, que no está en el poder, que integran PRI, PAN, PRD y PAS, no definen, los posibles no aseguran y los que están animados, son pocos, están en espera de la última palabra y decir, ¡vamos! Movimiento Ciudadano, por otro lado, está atrayendo figuras que pueden ayudarle a crecer en votación y alcanzar metas ya trazadas. De hecho, en esta ruta del 2024, vamos a ver algunos expresidentes municipales que aspiran a seguir trabajando desde escaños públicos por Navolato, así como los distritos municipales y federales. La cosa es que nadie quiere tener la oportunidad de trabajar por nuestro municipio en la nueva política, realidad y mezcolanza que vivimos, de ideales, ni hablamos... ¿Recuerda a Alma Alcaraz? Hace como 20 años arraigada en Navolato en espacios del PAN entre otros, diputada local, hoy es candidata por Morena en Guanajuato, donde fue también presidenta del partido en dicho estado... DESPEDIDA SEMANAL... Mis lectores por el momento me despido no sin antes recordarles que estoy a sus órdenes al teléfono 7598111 en nuestra redacción Gente, vía Internet ivanpal1@hotmail.com o X @jesvanpal, hasta la próxima semana Dios mediante.